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دولي

التعاون الإسلامي تؤكد على أهمية تدريب الدبلوماسيين الشباب من الدول الأعضاء لاكتساب مهارات الوساطة

التعاون الإسلامي تؤكد على أهمية تدريب الدبلوماسيين الشباب من الدول الأعضاء لاكتساب مهارات الوساطة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، على أهمية تدريب الدبلوماسيين الشباب من الدول الأعضاء في المنظمة على اكتساب مهارات الوساطة بمختلف جوانبها، بما في ذلك تعريفهم بالنزاعات العالمية والإقليمية ومهارات التفاوض والدبلوماسية الوقائية، من أجل تمكينهم من النهوض بأدوار فعالة في مجال الوساطة وفض الزاعات داخل النطاق الجغرافي لمنظمة التعاون الإسلامي.

جاء ذلك ضمن الرسالة التي وجهها الأمين العام للمنظمة للمشاركين في فعاليات النسخة الثالثة لبرنامج شهادة الوساطة من أجل السلام، وألقاها بالنيابة عنه السفير أحمد سرير، مدير الشؤون الآسيوية ومسؤول وحدة السلم والأمن وفض النزاعات بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي انطلقت أعماله في 26 سبتمبر 2022 في أنقرة بالجمهورية التركية.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج الشهادة تنظمه الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية بالجمهورية التركية ويشارك فيه دبلوماسيون شباب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

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