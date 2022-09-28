"التعاون الإسلامي" والصين توقعان ترتيبات دعم الأنظمة الصحية في دول المنظمة الإفريقية الأقل نموا



ووقع على الترتيبات العملية عن الأمانة العامة للمنظمة، السفير أسكار علييف موسينوف الأمين العام المساعد لشؤون العلوم والتكنولوجيا بالمنظمة، وعن وزارة الخارجية الصينية، السفير الصيني لدى الرياض السيد تشين وي تشينغ.



وفي كلمته أمام الحفل، أثنى السفير موسينوف على المنحة الكريمة التي قدمتها حكومة جمهورية الصين الشعبية، مشيرا إلى أنها شهادة واضحة على مستوى العلاقات المتميزة التي تجمعها مع دول "التعاون الإسلامي".



وأوضح السفير موسينوف أن المنحة تأتي في ظل تداعيات جائحة كوفيد – 19، وبعد أن قامت المنظمة بالسعي لمساعدة بعض دولها الأعضاء على تحسين ظروف مواجهة الجائحة بالتعاون مع دول المنظمة ومؤسساتها وشركائها الدوليين، بهدف القيام بتدخلات من شأنها تحسين وتقوية الأنظمة الصحية في تلك البلدان، لافتا إلى أنه وتجاوبا مع النداء الذي وجهه معالي الأمين العام، وافقت حكومة جمهورية الصين الشعبية على تقديم المساعدات المالية للمساهمة في تحقيق هذا الغرض.All Rights Reserved











رام الله - دنيا الوطنشهد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، حفل التوقيع على الترتبيات العملية بين الأمانة العامة للمنظمة، ووزارة الخارجية في جمهورية الصين الشعبية لتقديم الدعم في سبيل تعزيز الأنظمة الصحية في الدول الإفريقية الأقل نموا الأعضاء في المنظمة، وذلك في مقر الأمانة العامة بجدة، اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022.