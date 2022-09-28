"الاقتصاد" بغزة: برنامج حماية المنتج المحلي مستمر وهدفنا فتح المصانع المغلقة وتشغيل المئات

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، إن "برنامج حماية المنتج المحلي مستمر، وهدفه فتح المصانع المغلقة وتشغيل المئات من الأيدي العاملة".وذكر مدير عام التخطيط والدراسات بالوزارة، أسامة نوفل، أن الوزارة تنظر للمصلحة العامة التجارية والصناعية والمستهلكين وتوازي بينهما بما فيه الخدمة للمواطن، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) الحكومية المحلية بغزة.وأضاف نوفل: "أن الوزارة جلست مع الجميع بما فيهم التجار المستوردين ووضعنا خطة لعدم فقدانهم العمل وفتح التشبيك بين القطاع الإنتاجي والاستيراد".وأوضح أن 24 سلعة من أصل مئات السلع لها قدرة إنتاجية في قطاع غزة وبدأت تغزو الأسواق المحلية.وشدد نوفل، على أنه لن هناك أي ضرر أو خوف على التجار المستوردين، مؤكدا أن هدف الوزارة هو حمائي لهم وليس ضرائب.