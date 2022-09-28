مباشر | أربعة شهداء حصيلة العدوان على مخيم جنين والإضراب العام يعمّ مدن الضفة

شؤون فلسطينية

"الشيخ": جريمة كبيرة يرتكبها الاحتلال في مدينة جنين تتحمل حكومته تداعياتها

"الشيخ": جريمة كبيرة يرتكبها الاحتلال في مدينة جنين تتحمل حكومته تداعياتها
رام الله - دنيا الوطن
قال  أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، إن "‏جريمة كبيرة يرتكبها الاحتلال في مدينة جنين وتتحمل حكومة إسرائيل مسؤولية هذه الجرائم وتداعياتها".

وطالب خلال تغريدة على حسابه الشخصي عبر (تويتر)، "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لحماية الشعب الفلسطيني".

وقد عم الإضراب الشامل، اليوم الأربعاء، عدة محافظات في الضفة، حدادا على أرواح شهداء جنين الأربعة، الذين ارتقوا في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين.

واستشهد صباح اليوم، أربعة شبان، وأصيب 44 مواطنا بجروح مختلفة، بينها إصابات خطيرة، خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنبن، حيث دارت مواجهات عنيفة.

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