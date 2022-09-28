محافظ نابلس يعلن الإضراب العام حداداً على أرواح الشهداء في جنين



وقال المحافظ اللواء إبراهيم رمضان: "أهلنا في محافظة جنين وفي كل أنحاء هذا الوطن عامة ، ألمكم هو ألمنا وحزنكم هو امتدادٌ لحزننا، وما يحدث الآن في جنين وما حدث قبلها في نابلس وكل ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك وكل بقعة في هذا الوطن إنما هو مخططٌ لمحاولة كسر عزيمة شعبنا من الاحتلال ومستوطنيه".



وتابع: "رحم الله الشهداء وأنزل الصبر والاحتساب على ذويهم وأحبابهم . واستشعاراً بالمسؤولية والتضامن مع أهلنا وأحبتنا في جنين الأبية نعلن الاضراب العام في محافظة نابلس لهذا اليوم".

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ نابلس وبالتنسيق مع فصائل العمل الوطني، اليوم الأربعاء، الإضراب العام، حداداً على أرواح الشهداء في جنين