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شؤون فلسطينية

"النضال الشعبي": الاحتلال يرتكب مجزرة بشعة والصمت الدولي تشجيع للمزيد من الجرائم

"النضال الشعبي": الاحتلال يرتكب مجزرة بشعة والصمت الدولي تشجيع للمزيد من الجرائم
رام الله - دنيا الوطن
قالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أن ما يقوم به الاحتلال منذ الصباح في مدينة جنين مجزرة بشعة تستهدف أبناء شعبنا، بقرار سياسي من حكومة الاحتلال وباستخدام الأسلحة المحرمة دوليا.

ونعت الجبهة شهداء جنين الذين ارتقوا صباح اليوم، مشيرة أن هذه المجزرة البشعة حلقة في مسلسل الإرهاب المنظم الذي تقوم به قوات الاحتلال بشكل يومي، والهادفة للمزيد من الاجرام ضد الأبرياء.

وتابعت: أن دولة الاحتلال تتعمد تحويل مدينة جنين ومخيمها إلى ساحة حرب وسط حملة اعلامية تضليلية ممنهجة وأن اقتحامات واعتداءات جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه للمدن الفلسطينية، وتفجير المنازل فوق ساكنيها يتطلب توفير الحماية الدولية لابناء شعبنا.

وأضافت الجبهة دولة خارجة على القانون الدولي، وأن حالة الصمت الدولي على هذه الجرائم يفقده مصداقيته ويشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد  من القتل والتدمير ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

مؤكدة على حق شعبنا بالمقاومة والدفاع عن ارضه، وأن الإرهاب هو ما يقوم به الاحتلال الذي يجب محاسبته على جرائمه.

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