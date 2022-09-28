اشتية: إسرائيل تستفرد بشعبنا وسط انشغال العالم بالأزمات الأخرى

رام الله - دنيا الوطندان رئيس الوزراء محمد اشتية، اقتحام جيش الاحتلال، صباح اليوم الإثنين، جنين واغتياله أربعة شبان وإصابة العشرات بجراح منها بالغة، مُحملًا الاحتلال المسؤولية عن التداعيات التي تترتب على هذه الجريمة.وحذر رئيس الوزراء من محاولة الاحتلال الاستفراد بشعبنا، معتبرا أن هذا يأتي ضمن الدعاية الانتخابية الإسرائيلية، وسط انشغال العالم بالأزمات الدولية الأخرى.ودعا رئيس الوزراء المجتمع الدولي لتبني قرارات عمليّة لتوفير الحماية الدولية لشعبنا تستجيب لحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.وقال رئيس الوزراء إن هذه الجريمة وما سبقها من عمليات هي جرائم مروعة، يتوجب محاسبة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية.وأعرب رئيس الوزراء عن تعازيه لعائلات الشهداء، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.