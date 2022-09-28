أول تعليق من حماس على أحداث مخيم جنين





وأكد أن هناك من "منتسبي الأجهزة الأمنية أبطالًا ومقاتلين حقيقيين انحازوا لأبناء شعبهم مدافعين عنه".



وأبرق قاسم بالتحية لعائلة الشهيد رعد خازم، وإلى أشقائه ووالده الذي قدّم نموذجًا ثوريًا فريدًا.



رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم، أن المعركة مع الاحتلال ستظل مفتوحة في كل ساحات الفعل النضالي.وقال قاسم: إن "ارتقاء الشهداء يمثل وقوداً لتصاعد الفعل المقاوم وتأجيج الثورة على المحتل"، مشددًا على أن "مدينة جنين القسام ستظل تقاتل الاحتلال حتى طرده عن كامل أرضنا، وكل إرهاب الاحتلال لن يكسر شوكة هذه المدينة العنيدة".وبيّن أن الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه، مشددًا على أن "المقاومة قادرة على الرد على العدوان وتدفيع الاحتلال ثمن هذا الإرهاب، وهي قادرة على الاستمرار في هذا النهج الثوري المتصاعد في جنين ونابلس وكل مدن الضفة الغربية".ولفت قاسم إلى أن "الاحتلال منزعج من نموذج جنين وتصاعد مقاومتها الممتدة، وحولها حاضنة شعبية مساندة لها بكل الطرق حتى أصبحت عاصمة للمقاومة في الضفة".وأشار إلى أن "قيادة السلطة معزولة عن شعبها وعن كوادرها، وهي التي ربطت مصالحها مع الاحتلال"، وفق تعبيره.