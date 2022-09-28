حزب الشعب ينعى شهداء مخيم جنين

رام الله - دنيا الوطننعى حزب الشعب الفلسطيني، الشهداء الثلاث الذين سقطوا صباح اليوم في مخيم جنين، خلال تصديهم البطولي لاقتحامه من قبل قوات الاحتلال، وهم الشهداء: عبد الرحمن فتحي حازم، محمد محمود الونة، وأحمد علاونة.وأعلن حزب الشعب في بيان صدر عنه، قبيل ظهر اليوم الأربعاء، إدانته الشديدة لجريمة الاحتلال التي تمثلت في اقتحام مخيم جنين وقصف بعض منازله السكنية، مضيفاَ أن معركة التصدي لعدوان الاحتلال التي استبسل فيها الشهداء الثلاثة ورفاقهم في جنين، تؤكد مجدداَ أن شعبنا بكل مكوناته يقف في خندق مقاومة الاحتلال من أجل إنهائه كلياَ.وفيما أكد الحزب على وحدة شعبنا في مواجهة أي عدوان، دعا الفصائل كافة للتجاوب مع الجهود الجزائرية والعمل بمسؤولية وطنية مع مساعيها لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وفاءً لكل تضحيات أبنائه وبناته، مشدداَ على أهمية تعزيز الوحدة الميدانية في مقاومة الاحتلال، حتى تحقيق كامل أهداف شعبنا الوطنية.