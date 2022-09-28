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شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم منطقة أثرية شمال نابلس ويعتقل فلسطينيين بالخليل

الاحتلال يقتحم منطقة أثرية شمال نابلس ويعتقل فلسطينيين بالخليل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، منطقة أثرية شمال مدينة نابلس، فيما تواصلت الاعتقالات اليومية التي تطال الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

 واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال نابلس، وسط انتشار لجنود الاحتلال وجيباته العسكرية في المنطقة. 

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية، فلسطينيين اثنين من منطقة باب الزاوية وسط المدينة، إلى جانب تعزيز تواجدها العسكري في المنطقة.

 وأوقف جنود الاحتلال محمد سعدي إدريس والشاب سعد نادر من مدينة الخليل، قبل أن تقود باعتقالهما، واقتيادهما إلى جهة مجهولة. 

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان المقدسيين وقوات الاحتلال مساء أمس، في بلدتي صور باهر والطور بمدينة القدس المحتلة. وأطلق جنود الاحتلال خلال المواجهات القنابل الغازية والرصاص المطاطي، وذلك بعد اقتحام بلدة صور باهر، وجرى اعتقال شاب لم تعرف هويته بعد.

 وتشن قوات الاحتلال حملات اعتقال ومداهمة شبه يومية في مدن الضفة الغربية، تتضمن الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ.

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