"الإسلامية المسيحية" تحذر من الوتيرة المتصاعدة للجرائم الاسرائيلية وتدعو المجتمع الدولي للتدخل

رام الله - دنيا الوطندعت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الأمم المتحدة إلى التدخل لوقف الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال بوتيرة يوميةمتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له.وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأربعاء، تعقيباً على المجزرة التي ارتكبها جنود الاحتلال في جنين اليوم، ان الشعب الفلسطيني يواجه حرباً شعواء غيرمسبوقة تستهدف تدمير جميع مكوناته، ويتعرض لاعتى أشكال القتل الوحشي التي تجاوزتكل الحدود والمعايير الدولية والانسانية.وأضافت الهيئة أن سفك الدم الفلسطيني أصبح متاحاً لجنود الاحتلال يمارسونه دون تحمل اية مسؤوليةوبتعليمات ودعم من القيادات العسكرية والسياسية.وأكدت الهيئة أن هذه الجرائم التي ترتكب تحت سمع وبصر العالم هي جرائمحرب مكتملة الأركان استناداً إلى بنود محكمة الجنايات الدولية وتستوجب حسب نظامالمحكمة ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.وأعربت الهيئة عن أسفها الشديد للصمت الذي يلوذ به المجتمع الدولي الأمر الذي يعطي الاحتلال هامشاً دموياً لمواصلة وتصعيد جرائمه بحق الشعبالفلسطيني، والركون الى المحاسبة والافلات من العقاب.وأكدت الهيئة أن هذه الجرائم لن تخيف الشعب الفلسطيني ولن تنال منعزيمته في مقاومة الاحتلال والدفاع عن وجوده وأرضه ومقدساته وتمسكه بحقوقه الوطنيةالمشروعة.