"الديمقراطية" تنعى شهداء جنين وتدعو للمواجهة الوطنية الشاملة ضد الاحتلال









رام الله - دنيا الوطنتنعى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني، شهداء مخيم جنين الذين اغتالتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بدم بارد أثناء تصديهم ودفاعهم عن المخيم، الذي اقتحمته قوات الاحتلال اليوم. متمنية الشفاء العاجل للجرحى الأبطال.ودعت الجبهة جماهير شعبنا إلى المشاركة في تشييع الشهداء في مواكب جنائزية وفي بيوت العزاء بما يليق بتضحياتهم.وشددت الجبهة أن إطلاق النداءات والصرخات المجانية إلى العالم، واستجداء المجتمع والدعم الدوليين، سيبقى عاجزاً عن ترجمة حقيقة مشاعر شعبنا وقناعاته وإرادته الوطنية، إن لم يقترن بالقوة الميدانية والفاعلة ضد الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه وعصاباتهم المسلحة.وقالت الجبهة إن «الاحتلال واهم إن اعتقد أن جرائمه وعدوانه المتواصل بإمكانها أن توقف نضالات شعبنا ومقاومته الشاملة». مضيفةً أن " شعبنا وصل لقناعة أنه لا طريق لاقتلاع الاحتلال والاستيطان إلا بالمقاومة الشعبية الشاملة".وجددت الجبهة دعوتها لخطوات عملية تقطع الطريق على سياسات العدوان الإسرائيلي، وسياسة المتاجرة المجانية بالدم الفلسطيني، ومغادرة اتفاق أوسلو بكل قيوده والتزاماته السياسية والاقتصادية والأمنية، نحو مربع سياسي جديد يقوم على المواجهة الوطنية الشاملة، المسلحة ببرنامجها الوطني، وتوفير عناصر الصمود لشعبنا في مقاومته الناهضة في أنحاء الضفة الفلسطينية وفي القلب منها القدس .وختمت الجبهة بيانها، داعيةً حركتي فتح و حماس إلى اغتنام الفرصة والاستجابة لنداء الحوار الوطني الشامل الذي دعت إليه دولة الجزائر الشقيقة، لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، لمواجهة الاحتلال وقطعان المستوطنين بصف وطني موحد.