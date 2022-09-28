وزراء الطاقة في 15 دولة أوروبية طالبوا بفرض سقف على سعر كافة الغاز المستورد

رام الله - دنيا الوطنأرسل وزراء الطاقة في 15 دولة من الاتحاد الأوروبي طلباً مشتركاً إلى المفوضية الأوروبية، بخصوص فرض حد أقصى لسعر كل الغاز المستورد إلى الاتحاد الأوروبي ، بغض النظر عن مصدرهوبحسب موقع (روسيا اليوم)، فقد أفادت صحيفة LeSoir البلجيكية، أن الطلب شدد على أن فرض سقف للأسعار لا يجوز أن يقتصر على الواردات من بعض البلدان ولا يشمل بلدانا أخرى.وأضافت الرسالة المشتركة: "يمكن تنظيم فرض حد أقصى للسعر بطريقة تضمن عدم انقطاع إمدادات الغاز إلى أوروبا، مع المساهمة في الهدف العام المتمثل في تقليل الطلب على الغاز. ويجب أن يبقى فرض حد أقصى للسعر من الأولويات".ودعا الوزراء في رسالتهم، المفوضية الأوروبية إلى إعداد اقتراح في أقرب وقت ممكن بحيث يمكن مناقشته في الاجتماع الوزاري الطارئ القادم للاتحاد الأوروبي في بروكسل في 30 سبتمبر.ووفقا للوزراء، يجب أن تساعد الإجراءات المقترحة، الحكومات الأوروبية على التعامل مع ضغوط التضخم، والاستعداد لاحتمال حدوث خلل في توريد الغاز، والحد من المكاسب غير المتوقعة لشركات الطاقة.ونال النداء تأييد وزراء الطاقة في بلجيكا وفرنسا، وإيطاليا وإسبانيا، والبرتغال وبلغاريا، وكرواتيا واليونان، وليتوانيا ولاتفيا، ومالطا وبولندا، ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا.