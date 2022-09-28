اليمن: المبعوث الأممي يدعو إلى تمديد الهدنة لفترة أطول

رام الله - دنيا الوطندعا المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، إلى تمديد الهدنة في البلاد لفترة أطول قبيل أيام من موعد انتهائها.وبحسب وكالة (الأناضول)، فقد قال غروندبرغ إنه "اختتم سلسلة مباحثات في الرياض ومسقط، التقى فيها مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، ومسؤولين سعوديين، إضافة إلى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، ورئيس فريق الحوثيين بالمفاوضات محمد عبد السلام".وأضاف، في بيان صدر خلال وقت متأخر الثلاثاء، "جرى خلال المباحثات مناقشة مقترح الأمم المتحدة لتمديد الاتفاقية (الهدنة) وتوسيعها إلى ما بعد 2 أكتوبر (تشرين الأول) 2022".وشدّد على "أهمية تمديد الهدنة لفترات زمنية أطول، لإتاحة الفرصة أمام اليمنيين لإحراز تقدم على نطاق أوسع يستوعب الأولويات ويوفر مساحة للإعداد للتوجه نحو مفاوضات سياسية شاملة".وتابع: "نقف عند مفترق الطرق حيث بات خطر العودة إلى الحرب حقيقيا".ودعا غروندبرغ أطراف الصراع إلى"اختيار النهج البديل الذي يعطي الأولوية لاحتياجات الشعب اليمني".ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحكومة اليمنية أو الحوثيين على بيان المبعوث الأممي.ويتنتهي هدنة اليمن في 2 أكتوبر المقبل، وسط مساع دولية وأممية لتمديدها وتوسيعها نحو سلام مستدام.وفي 2 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت هدنة بين الحكومة الشرعية اليمنية والحوثيين، وتم تمديدها مرتين لمدة شهرين في كل منهما.ويشهد اليمن، منذ أكثر من 7 سنوات، حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.