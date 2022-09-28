ممثلاً عن الرئيس عباس.. الحمد الله يلتقي رئيس الوزراء الياباني في طوكيو

التقى رئيس الوزراء السابق، أ.د. رامي الحمد الله، في طوكيو رئيس الوزراء الياباني، كاشيدا فوميئو.





وقال الحمد الله عبر صفحته على (فيسبوك)، إنه نقل لرئيس الوزراء الياباني، تحيات الرئيس محمود عباس، وقدم الشكر له وللحكومة اليابانية باسم الرئيس عباس على دعمهم لفلسطين في عدة مجالات تنموية مهمة، وكذلك دعم اليابان لحل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.





وحضر اللقاء السفير وليد صيام سفير دولة فلسطين في اليابان.





وكان الحمدالله، شارك ممثلا عن الرئيس عباس، أمس الثلاثاء، في جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق "شينزو ابي" في طوكيو.





ونقل الحمدالله بالنيابة عن الرئيس عباس، التعازي إلى فوميئو وأرملة رئيس الوزراء السابق الراحل، مشيدا بالدور الكبير الذي لعبه في تطوير العلاقات الفلسطينية اليابانية وإنجازاته على صعيد اليابان والعالم.





وحضر الجنازة العديد من الشخصيات الدولية البارزة.











رام الله - دنيا الوطن