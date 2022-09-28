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شؤون فلسطينية

شاهد.. لحظة اغتيال قناصة الاحتلال لأحد المقاومين خلال اشتباك مخيم جنين

شاهد.. لحظة اغتيال قناصة الاحتلال لأحد المقاومين خلال اشتباك مخيم جنين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أظهر مقطع فيديو لحظة اغتيال قناصة الاحتلال لأحد المقاومين خلال اشتباكه باقتحام مخيم جنين، ومحاصرة منزل الشهيد رعد حازم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد مواطن وإصابة تسعة بجروح مختلفة بينهم حالتان خطرتان خلال العدوان الإسرائيلي على جنين.

وأطلقت قوات الاحتلال، خلال اقتحام مخيم جنين، صواريخ مضادة على منزل عبد حازم والد الشهيد رعد حازم، واشتعلت النيران فيه، كما تم إحضار جرافة ثقيلة إلى المكان.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل إصابتين بالرصاص الحي في الصدر (بوضع حرج)، وإصابة بالأطراف السفلية، إصابة باليد، خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال استهدفت منزلاً بصاروخ مضاد للدروع خلال اقتحام المخيم.

وأضافت أن اشتباكات اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط دفع الأخير بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو المخيم.


 

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