عاجل

  • إذاعة جيش الاحتلال تتحدث عن ارتفاع عدد الشهداء في مخيم جنين صباح اليوم إلى أربعة

عربي

بإجراءات أمنية مشددة.. العراق يتأهب لجلسة البرلمان

بإجراءات أمنية مشددة.. العراق يتأهب لجلسة البرلمان
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
شهدت العاصمة العراقية بغداد، الأربعاء، إجراءات أمنية غير مسبوقة فرضتها الأجهزة الأمنية بالتزامن مع دعوة البرلمان أعضاءه لجلسة خاصة لبحث استقالة رئيس البرلمان وانتخاب نائب أول له.

وبحسب موقع (روسيا اليوم)، فقد أغلقت السلطات العراقية أغلب الجسور الحيوية بشكل تام، وشددت عمليات البحث والتدقيق في محيط المنطقة الخضراء استباقا لتظاهرات دعا إليها ناشطون في ساحة التحرير لمنع عقد جلسة نيابية.

ويشهد العراق انسدادا سياسيا منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021، مع عجز التيارات السياسية الكبرى عن الاتفاق على اسم رئيس الوزراء المقبل وطريقة تعيينه.  

وانعقد البرلمان آخر مرة في 23 يوليو، وبعد أيام قليلة من ذلك، اقتحم أنصار الصدر مجلس النواب قبل أن يعتصموا لمدة شهر في حدائقه. 

وبلغ التوتر ذروته أواخر أغسطس عندما وقعت اشتباكات بين مناصري الصدر وعناصر من الجيش والحشد الشعبي (تحالف فصائل موالية لإيران باتت منضوية في أجهزة الدولة وتعارض التيار الصدري سياسيا). 

وقتل في هذه المعارك أكثر من ثلاثين من مناصري التيار الصدري. أعلن مجلس النواب في بيان مقتضب الاثنين عن عقد جلسة للتصويت على استقالة محتملة لرئيسه محمد الحلبوسي وانتخاب نائب أول له.

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية الجزائري: ترشح الجزائر للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن يحظى بدعم عربي وإفريقي

وزير الخارجية الجزائري: ترشح الجزائر للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن يحظى بدعم عربي وإفريقي

بأمر ملكي.. إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعوي برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان

بأمر ملكي.. إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعوي برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان

محاصيلها الزراعية في خطر.. إسرائيل تشكو من &#34;البرص المصري&#34;

محاصيلها الزراعية في خطر.. إسرائيل تشكو من "البرص المصري"

ضمن إطار التهدئة بينهما.. العراق تعلن عن عقد خمس لقاءات بين السعودية وإيران

ضمن إطار التهدئة بينهما.. العراق تعلن عن عقد خمس لقاءات بين السعودية وإيران

شركة إسرائيلية تزود المغرب بطائرات استطلاع متقدّمة للمراقبة والدفاع‬

شركة إسرائيلية تزود المغرب بطائرات استطلاع متقدّمة للمراقبة والدفاع‬

سوريا: ارتفاع أعداد الوفيات بالكوليرا إلى 29 شخصاً

سوريا: ارتفاع أعداد الوفيات بالكوليرا إلى 29 شخصاً

أكاديميون وإعلاميون يدعون لرصد مشكلات المرأة وتقديم حلول لها

أكاديميون وإعلاميون يدعون لرصد مشكلات المرأة وتقديم حلول لها

رئيس مجلس النواب العراقي يقدم استقالته

رئيس مجلس النواب العراقي يقدم استقالته

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

التربية وديوان الموظفين يناقشان إقرار بطاقات الوصف الوظيفي

التربية وديوان الموظفين يناقشان إقرار بطاقات الوصف الوظيفي

وزير الداخلية يشارك في مراسم المصالحة الوطنية بين عوائل في جنين ونابلس

وزير الداخلية يشارك في مراسم المصالحة الوطنية بين عوائل في جنين ونابلس

رئيسا سلطة المياه والأراضي يبحثان قضايا التعاون المشترك

رئيسا سلطة المياه والأراضي يبحثان قضايا التعاون المشترك

موعد اجتماع &#34;مركزية فتح&#34; المقبل والملفات التي سيناقشها

موعد اجتماع "مركزية فتح" المقبل والملفات التي سيناقشها

منظمات المجتمع المدني ترفض قرار الحكومة بشأن الشركات غير الربحية

منظمات المجتمع المدني ترفض قرار الحكومة بشأن الشركات غير الربحية

الكيلة تبحث مع سفير الأردن سبل التعاون في المجال الصحي

الكيلة تبحث مع سفير الأردن سبل التعاون في المجال الصحي

فتح: خطاب الرئيس عباس لاقى الدعم والتأييد وأحرج الوفد الإسرائيلي

فتح: خطاب الرئيس عباس لاقى الدعم والتأييد وأحرج الوفد الإسرائيلي

منوعات

اتهامات جادة ضد سمية الخشاب ورانيا يوسف بالسرقة

اتهامات جادة ضد سمية الخشاب ورانيا يوسف بالسرقة

شاهد: نسرين طافش تحسم خبر طلاقها من جديد

شاهد: نسرين طافش تحسم خبر طلاقها من جديد

شاهد: هالة فاخر تحدث ضجة بسبب خلعها للحجاب بعد سنوات من ارتدائه

شاهد: هالة فاخر تحدث ضجة بسبب خلعها للحجاب بعد سنوات من ارتدائه

شاهد: كيف رد تيم حسن على شائعات انفصاله عن وفاء الكيلاني

شاهد: كيف رد تيم حسن على شائعات انفصاله عن وفاء الكيلاني

بعد غياب عامين.. زينة تعود في رمضان المقبل بعمل قوي مع هذا الفنان

بعد غياب عامين.. زينة تعود في رمضان المقبل بعمل قوي مع هذا الفنان

شاهد: منة عرفة تكشف عن سبب وحيد ومشترك لانفصالها في علاقاتها السابقة

شاهد: منة عرفة تكشف عن سبب وحيد ومشترك لانفصالها في علاقاتها السابقة

شاهد كيف قررت بسمة بوسيل نفي شائعات طلاقها من تامر حسني

شاهد كيف قررت بسمة بوسيل نفي شائعات طلاقها من تامر حسني

شاهد: رهف القحطاني تعرض نفسها للانتقاد بعد ارتدائها للعقال والغترة

شاهد: رهف القحطاني تعرض نفسها للانتقاد بعد ارتدائها للعقال والغترة

شاهد: صور صادمة لابن ماجي بو غصن وهو برفقتها

شاهد: صور صادمة لابن ماجي بو غصن وهو برفقتها

شاهد: مراحل تغير شكل أصالة نصري الصادم من بداياتها الفنية

شاهد: مراحل تغير شكل أصالة نصري الصادم من بداياتها الفنية

عربي

بإجراءات أمنية مشددة.. العراق يتأهب لجلسة البرلمان

بإجراءات أمنية مشددة.. العراق يتأهب لجلسة البرلمان

وزير الخارجية الجزائري: ترشح الجزائر للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن يحظى بدعم عربي وإفريقي

وزير الخارجية الجزائري: ترشح الجزائر للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن يحظى بدعم عربي وإفريقي

بأمر ملكي.. إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعوي برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان

بأمر ملكي.. إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعوي برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان

محاصيلها الزراعية في خطر.. إسرائيل تشكو من &#34;البرص المصري&#34;

محاصيلها الزراعية في خطر.. إسرائيل تشكو من "البرص المصري"