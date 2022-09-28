عاجل

  • أبو ردينة: الاحتلال الإسرائيلي ما زال يستخف بحياة أبناء شعبنا الفلسطيني ويعبث بالأمن والاستقرار عبر مواصلته لسياسة التصعيد

  • أبو ردينة: الاحتلال ما يزال يعبث بالأمن والاستقرار ويتركب المجازر بشكل يومي ضد شعبنا ومقدساتنا

  • "الصحة": عبد فتحي خازم محمد محمود الونة أحمد نظمي علاونة هم شهداء العدوان الإسرائيلي اليوم على مخيم جنين

  • "الصحة": عبد فتحي خازم ومحمد محمود الونة وأحمد نظمي علاونة هم شهداء العدوان الإسرائيلي اليوم على جنين

شؤون فلسطينية

حماس تصدر بياناً في الذكرى الـ22 لانتفاضة الأقصى

حماس تصدر بياناً في الذكرى الـ22 لانتفاضة الأقصى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، بياناً في الذكرى الـ 22 لانتفاضة الأقصى.

وقالت الحركة في البيان، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "المقاومة الشاملة طريقنا إلى التحرير، وندعو شعبنا وأمَّتنا إلى النفير دفاعاً عن القدس والأقصى وإفشالاً لمخططات التهويد والتقسيم".

وفيما يلي نص البيان:

لقد شكّل تاريخ الثامن والعشرين من سبتمبر عام ألفين في ذاكرة شعبنا الحيّة محطّة فارقة في تاريخ نضاله المشرّف والمستمر، منذ وطئت أقدام الاحتلال الصهيوني أرضنا ودنّست مقدساتنا؛ فانتفاضة الأقصى المباركة كانت وستبقى ملهمة لكل الأجيال معاني البطولة والانتصار للقدس والأقصى، ومؤكّدة أنَّ كل جرائم العدو وإرهابه المستمر، من أكثر من سبعة عقود، لن يفلح في إخماد جذوة المقاومة المتأصلة في شعبنا لانتزاع حقوقه الوطنية وتحرير أرضه ومقدساته، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك. 

إنَّنا في حركة حماس ، وفي الذكرى الثانية والعشرين لانتفاضة الأقصى المباركة التي تأتي هذا العام على وقع تصعيد الاحتلال حربه العدوانية على المسجد الأقصى والمرابطين فيه، وحمايته لقطعان مستوطنيه المتطرّفين للإمعان في تهويده وتدنيسه واستفزازهم مشاعر المسلمين في العالم، لنؤكّد ما يلي: 

أولاً: نترحّم على أرواح شهداء انتفاضة الأقصى الأبرار، وكل قوافل شهداء شعبنا الذين ارتقوا دفاعاً عن الأرض والمقدسات، ونعاهدهم على الوفاء لدمائهم وتضحياتهم، ونشيد بكلّ اعتزاز ببطولة وبسالة المرابطين والمرابطات، من أهلنا في القدس وعموم الضفة والداخل المحتل، في التصدّي لجرائم العدو وإرهاب المتطرّفين الصهاينة. 

ثانياً: إنَّ المسجد الأقصى المبارك وقفٌ إسلاميّ خالص، كان وسيبقى، لا يقبل القسمة أو الشراكة، ولن يكون فيه سيادة أو شرعية للاحتلال على شبرٍ منه، وهو قلب صراعنا مع الاحتلال، ومحرّك الانتفاضات ومُشعل الثورات في وجه العدو ومخططاته التهويدية، ولن نستكين أو نتراجع عن تمسكنا بحقنا في تحريره مهما كان الثمن، ومهما بلغت التضحيات.

ثالثاً: إننا نبارك نضال شعبنا في الضفة الغربية وعموم فلسطين في وجه الاحتلال، فروح الانتفاضة اليوم تتجدّد على وقع تصعيد الاحتلال حربه وعدوانه ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وما تقوم به الجماعات الصهيونية من اقتحامات استفزازية وممارسات دنيئة داخل المسجد الأقصى، لهو باعث على تصاعد المقاومة الشاملة لحماية الأقصى ودحر الاحتلال.

رابعاً: المقاومة الشاملة هي الطريق المعبّد والسبيل لتحرير الأقصى وفلسطين، وذلك بتوافق الكل الفلسطيني على استراتيجية نضالية موحّدة، تحمي الحقوق وتواجه مخططات العدو في تهويد القدس والأقصى، بالشراكة مع أمتنا العربية والإسلامية التي تمثل العمق الاستراتيجي للقضية الفلسطينية 

خامساً: ندعو أهلنا الصَّامدين في عموم الضفة الغربية والداخل المحتل وبيت المقدس وأكنافه إلى النفير العام ومواصلة شدّ الرّحال والرّباط والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك، حماية وذوداً عن حياض أقصانا المبارك، وإفشالاً لمخططات الاحتلال ومستوطنيه، كما ندعو جماهير شعبنا إلى إسناد المرابطين في كل الميادين والساحات ودعمهم بكل الوسائل، ونطالب أمَّتنا العربية والإسلامية بالتضامن والإسناد الفاعل والدَّائم على كل الأصعدة، السياسية والدبلوماسية والإعلامية والشعبية، لحشد طاقات الأمَّة دفاعاً عن قبلة المسلمين الأولى ومسرى الرّسول الأمين، حتى تحريره وتحرير كل أرضنا المحتلة بإذن الله.

أخبار ذات صلة

الرئاسة الفلسطينية: الإدانات وحدها لن تعد تكفي لأن الاحتلال يصرعلى تجاوز كل الخطوط الحمراء

الرئاسة الفلسطينية: الإدانات وحدها لن تعد تكفي لأن الاحتلال يصرعلى تجاوز كل الخطوط الحمراء

ممثلاً عن الرئيس عباس.. الحمد الله يلتقي رئيس الوزراء الياباني في طوكيو

ممثلاً عن الرئيس عباس.. الحمد الله يلتقي رئيس الوزراء الياباني في طوكيو

شاهد.. لحظة اغتيال قناصة الاحتلال لأحد المقاومين خلال اشتباك مخيم جنين

شاهد.. لحظة اغتيال قناصة الاحتلال لأحد المقاومين خلال اشتباك مخيم جنين

&#34;الصحة&#34;: ثلاثة شهداء خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين

"الصحة": ثلاثة شهداء خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين

شاهد: الاحتلال يقتحم مخيم جنين ويحاصر منزل الشهيد رعد حازم وسط اشتباكات مسلحة

شاهد: الاحتلال يقتحم مخيم جنين ويحاصر منزل الشهيد رعد حازم وسط اشتباكات مسلحة

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

بحرية الاحتلال تعتقل فلسطينياً سبح من القطاع باتجاه الحدود البحرية

بحرية الاحتلال تعتقل فلسطينياً سبح من القطاع باتجاه الحدود البحرية

تعرف على أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

ممثلاً عن الرئيس عباس.. الحمد الله يلتقي رئيس الوزراء الياباني في طوكيو

ممثلاً عن الرئيس عباس.. الحمد الله يلتقي رئيس الوزراء الياباني في طوكيو

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

التربية وديوان الموظفين يناقشان إقرار بطاقات الوصف الوظيفي

التربية وديوان الموظفين يناقشان إقرار بطاقات الوصف الوظيفي

وزير الداخلية يشارك في مراسم المصالحة الوطنية بين عوائل في جنين ونابلس

وزير الداخلية يشارك في مراسم المصالحة الوطنية بين عوائل في جنين ونابلس

رئيسا سلطة المياه والأراضي يبحثان قضايا التعاون المشترك

رئيسا سلطة المياه والأراضي يبحثان قضايا التعاون المشترك

موعد اجتماع &#34;مركزية فتح&#34; المقبل والملفات التي سيناقشها

موعد اجتماع "مركزية فتح" المقبل والملفات التي سيناقشها

منظمات المجتمع المدني ترفض قرار الحكومة بشأن الشركات غير الربحية

منظمات المجتمع المدني ترفض قرار الحكومة بشأن الشركات غير الربحية

الكيلة تبحث مع سفير الأردن سبل التعاون في المجال الصحي

الكيلة تبحث مع سفير الأردن سبل التعاون في المجال الصحي

منوعات

اتهامات جادة ضد سمية الخشاب ورانيا يوسف بالسرقة

اتهامات جادة ضد سمية الخشاب ورانيا يوسف بالسرقة

شاهد: نسرين طافش تحسم خبر طلاقها من جديد

شاهد: نسرين طافش تحسم خبر طلاقها من جديد

شاهد: هالة فاخر تحدث ضجة بسبب خلعها للحجاب بعد سنوات من ارتدائه

شاهد: هالة فاخر تحدث ضجة بسبب خلعها للحجاب بعد سنوات من ارتدائه

شاهد: كيف رد تيم حسن على شائعات انفصاله عن وفاء الكيلاني

شاهد: كيف رد تيم حسن على شائعات انفصاله عن وفاء الكيلاني

بعد غياب عامين.. زينة تعود في رمضان المقبل بعمل قوي مع هذا الفنان

بعد غياب عامين.. زينة تعود في رمضان المقبل بعمل قوي مع هذا الفنان

شاهد: منة عرفة تكشف عن سبب وحيد ومشترك لانفصالها في علاقاتها السابقة

شاهد: منة عرفة تكشف عن سبب وحيد ومشترك لانفصالها في علاقاتها السابقة

شاهد كيف قررت بسمة بوسيل نفي شائعات طلاقها من تامر حسني

شاهد كيف قررت بسمة بوسيل نفي شائعات طلاقها من تامر حسني

شاهد: رهف القحطاني تعرض نفسها للانتقاد بعد ارتدائها للعقال والغترة

شاهد: رهف القحطاني تعرض نفسها للانتقاد بعد ارتدائها للعقال والغترة

شاهد: صور صادمة لابن ماجي بو غصن وهو برفقتها

شاهد: صور صادمة لابن ماجي بو غصن وهو برفقتها

شاهد: مراحل تغير شكل أصالة نصري الصادم من بداياتها الفنية

شاهد: مراحل تغير شكل أصالة نصري الصادم من بداياتها الفنية

عربي

بإجراءات أمنية مشددة.. العراق يتأهب لجلسة البرلمان

بإجراءات أمنية مشددة.. العراق يتأهب لجلسة البرلمان

وزير الخارجية الجزائري: ترشح الجزائر للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن يحظى بدعم عربي وإفريقي

وزير الخارجية الجزائري: ترشح الجزائر للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن يحظى بدعم عربي وإفريقي

بأمر ملكي.. إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعوي برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان

بأمر ملكي.. إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعوي برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان

محاصيلها الزراعية في خطر.. إسرائيل تشكو من &#34;البرص المصري&#34;

محاصيلها الزراعية في خطر.. إسرائيل تشكو من "البرص المصري"