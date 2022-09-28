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شؤون فلسطينية

شاهد: الاحتلال يقتحم مخيم جنين ويحاصر منزل الشهيد رعد حازم وسط اشتباكات مسلحة

شاهد: الاحتلال يقتحم مخيم جنين ويحاصر منزل الشهيد رعد حازم وسط اشتباكات مسلحة
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مخيم جنين وحاصرت منزل الشهيد رعد حازم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل إصابتين بالرصاص الحي في الصدر (بوضع حرج)، وإصابة بالأطراف السفلية، إصابة باليد، خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال استهدفت منزلاً بصاروخ مضاد للدروع خلال اقتحام المخيم.

وأضافت أن اشتباكات اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط دفع الأخير بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو المخيم.

يتبع..


 


 




 


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