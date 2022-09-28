إسرائيل ترفع الإغلاق الشامل عن الضفة والقطاع

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن قوات الاحتلال رفعت الليلة الماضية الطوق الامني الشامل الذي فرض على الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي (48)، قبيل الأعياد اليهودية.وأضافت أنه تم رفع الإغلاق الشامل الذي فرض على الأراضي الفلسطينية عصر يوم الأحد الماضي، بسبب ما يسمى "رأس السنة العبرية".وأعيد فتح الحواجز ونقاط التفتيش في الضفة الغربية، إلى جانب المعابر في قطاع غزة.وبحسب جدول نشره الجيش الإسرائيلي للأعياد اليهودية والإغلاقات، يتبين أنه سيتم إعادة إغلاق الأراضي الفلسطينية بسبب ما يسمى عيد "الغفران اليهودي"، يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، وسيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الأربعاء 5 أكتوبر الساعة 11:59 مساءً.كما سيتم إغلاق الأراضي الفلسطينية من الأحد 9 أكتوبر 2022 الساعة 16:00، بسبب عيد "العرش اليهودي"، وسيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الاثنين 10 أكتوبر الساعة 23:59.