تجاوز الـ 90%.. تصويت المقترعين من ولايات أوكرانية أيدوا الانضمام الى روسيا

وأعلنت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في جمهورية لوغانسك الشعبية إيلينا كرافتشينكو، أن 98.54% من المقترعين صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا.

وأعلنت مفوضية الانتخابات بمقاطعة خيرسون جنوب أوكرانيا أن 87.05% من المقترعين في المقاطعة صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا.

كما أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في مقاطعة زابوروجيه تصويت 93.11% من المقترعين لصالح الانضمام إلى روسيا، بعد فرز جميع الأصوات.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة الانتخابات في جمهورية دونيتسك الشعبية أن فرز جميع أصوات المقترعين في استفتاء الانضمام إلى روسيا أظهر أن 99.23٪ ممن أدلوا بأصواتهم أيدوا الانضمام.وصوت في الاقتراع 2133326 ناخبا، بنسبة 97.51% من إجمالي المتمتعين بحق التصويت في الجمهورية، فيما صوت 0.62% من المقترعين ضد الانضمام.ورحب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف عبر حسابة في "تلغرام" بنتائج استفتاءات الانضمام إلى روسيا جنوب وشرق أوكرانيا، وخاطب المقترعين: "أهلا بكم في وطنكم روسيا".