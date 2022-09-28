دولي

إعصار "أيان" يقطع الكهرباء عن دولة ويغرقها بالظلام

إعصار "أيان" يقطع الكهرباء عن دولة ويغرقها بالظلام
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
غرقت كوبا في الظلمة مساء الثلاثاء، بعدما ألحق الإعصار إيان أضراراً جسيمة بالشبكة الكهربائية مما أسفر عن انقطاع التيار عن الجزيرة بأسرها، بحسب ما أعلنت شركة الكهرباء العمومية "أونيون إليكتريكا".

وبحسب موقع (روسيا اليوم)، فقد قالت الشركة إنّ البلاد "بدون خدمة كهرباء"، مشيرة إلى أنّ هذا الانقطاع في التيار الكهربائي ناجم عن الأضرار التي خلّفها مرور إيان، وهو إعصار من الفئة الثالثة اجتاح غرب الجزيرة من دون أن يحصد أرواحاً فيها وأكمل سيره باتجاه ولاية فلوريدا الأميركية.

وتركّزت الأضرار الناجمة عن الإعصار في بينار ديل ريو، المقاطعة الواقعة في أقصى غرب الجزيرة، وكذلك في مدينتي أرتيميسا وهافانا المجاورتين، حيث يعيش 2.1 مليون شخص.

واستغرق مرور الإعصار في غرب الجزيرة أكثر من خمس ساعات صباح الثلاثاء، وبعدها أكمل سيره فوق خليج المكسيك متّجهاً إلى الولايات المتّحدة.

وفي كوبا، تمّ إجلاء حوالي 40 ألف شخص من ديارهم في مقاطعة بينار ديل ريو التي ضربها الإعصار بقوة، بحسب ما أعلنت السلطات.

وبحسب المركز الوطني الأميركي للأعاصير فمن المتوقع أن يكتسب إيان مزيداً من القوة قبل أن يضرب الساحل الغربي لفلوريدا، وحينها سيكون مصنّفاً إعصاراً كبيراً و"خطراً للغاية".

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