شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء صافية وانخفاض على درجات الحرارة

الطقس: أجواء صافية وانخفاض على درجات الحرارة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى معدلها السنوي العام  بقليل،  والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو لطيفا في معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة  السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو حارا نسبيا إلى حار و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة: يكون الجو حارا و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت: يكون الجو حارا ولا يطرا تغير يذكر لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية  الأخوة المواطنين من:
 التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.
خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

 

المدينـة

اليـوم

ع- ص

غـداً

ع- ص

بعد غـد

ع- ص

 

المدينـة

اليـوم

ع – ص 

غـداً

ع – ص

بعد غـد

ع- ص

      القدس

29-18

30-20

32-20

بيت لحم

29-18

30-20

32-20

رام الله والبيرة

28-17

29-19

31-19

طولكرم

30-21

31-22

32-22

نابلس

30-19

31-21

33-21

قلقيلية

30-21

31-22

32-22

جنين

33-21

34-23

36-23

سلفيت

29-18

30-20

32-20

طوباس

34-22

35-24

37-24

روابي

30-19

31-21

33-22

الخليل

28-17

29-19

31-19

غزه

29-22

30-23

31-23

أريحا

39-25

40-27

42-27

خانيونس

29-22

30-23

31-23

الأغوار الشمالية

37-23

38-25

40-25

رفح

30-20

31-22

32-22

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