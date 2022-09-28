شؤون فلسطينية

الرئيس الإيطالي يمنح الدكتور إيهاب بسيسو وسام نجمة إيطاليا برتبة فارس

الرئيس الإيطالي يمنح الدكتور إيهاب بسيسو وسام نجمة إيطاليا برتبة فارس
رام الله - دنيا الوطن
بحضور عدد من الدبلوماسيين الدوليين وممثلي السفارات والقنصليات الدبلوماسية العاملة في فلسطين، ومؤسس ورئيس جامعة دار الكلمة القس الدكتور متري الراهب ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، الى جانب عدد من الشخصيات الاعتبارية الفلسطينية، قلَّد القنصل الإيطالي العام في القدس جوسيببي فيديلي نيابة عن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، الدكتور إيهاب بسيسو بوسام نجمة إيطاليا برتبة فارس. 

وقد أقيمت مراسم التقليد في مقر جامعة دار الكلمة في مدينة بيت لحم، حيث ثمَّن القنصل الإيطالي العام دور الدكتور إيهاب بسيسو في تعزيز وبناء علاقات فلسطين الثقافية الدولية وخصوصاً العلاقات الثنائية الفلسطينية والإيطالية في مجالات الثقافة والفنون، ضمن جهوده الثقافية ومسيرته الممتدة من العطاء لما فيه من تعزيز وتطوير العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والإيطالي.

وفي كلمته شكر بسيسو الرئيس الإيطالي على تقليده وسام نجمة إيطاليا برتبة فارس، مشيداً بالعلاقات التاريخية والوطيدة بين فلسطين وإيطاليا، مؤكداً على دور ومواقف إيطاليا التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أهمية التعاون الثقافي على المستوى الدولي لتعزيز مفاهيم الحرية وحقوق الانسان. 

علماً بأن الدكتور إيهاب بسيسو الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس جامعة دار الكلمة للاتصال والعلاقات الدولية أكاديمي وشاعر فلسطيني معروف، كان قد عمل محاضراً ورئيساً لدائرة الإعلام في جامعة بيرزيت ومتحدثاً باسم حكومة الوفاق الوطني، ووزيراً للثقافة الفلسطينية، ومؤسساً لمشروع إحياء وإقامة المكتبة الوطنية الفلسطينية ورئيساً لمجلس إدارة المكتبة.

ومن الجدير بالذكر، يُعتبر وسام نجمة إيطاليا برتبة فارس من أعلى وأهم مراتب التكريم التي تقدم في إيطاليا، حيث يعتبر تقديم الوسام وسيلة تعبر خلالها الحكومة الإيطالية عن تقديرها للجهود التي يقوم بها الفرد فى تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، وفي سبيل التطوير الحضاري والمدني، بالإضافة إلى أنه اسلوب تستخدمه الدولة الإيطالية بهدف تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بينها وبين الدول الأخرى.

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