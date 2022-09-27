رئيسا سلطة المياه والأراضي يبحثان قضايا التعاون المشترك

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس سلطة المياه مازن غنيم في مكتبه اليوم الثلاثاء، مع رئيس سلطة الأراضي علاء التميمي لبحث التعاون بين الطرفين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأكد غنيم على أهمية تضافر جهود والتعاون بين الجهات الشريكة لما يصب في مصلحة المواطن وتحقيق المنفعة العامة من خلال تكاملية العمل وتوحيد الجهود. مشدداً على ان هناك تقاطع في بعض القضايا ما بين سلطة المياه وسلطة الأراضي تتطلب التعاون والتنسيق المستمر.من جانبه، أكد التميمي على أهمية تضافر جهود الأطراف المختلفة، لا سيما فيما يتعلق بتنظيم العمل في القضايا المرتبطة بالأراضي لأهميتها. معرباً عن تقديره للدور الداعم لسلطة المياه ومتابعتها الدائمة مع جهات الاختصاص ذات العلاقة.