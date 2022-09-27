موعد اجتماع "مركزية فتح" المقبل والملفات التي سيناقشها

رام الله - دنيا الوطنتعقد اللجنة المركزية لحركة "فتح" اجتماعها القادم يوم الجمعة المقبل، برئاسة الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.ومن المتوقع أن تناقش اللجنة المركزية في اجتماعها، حسب ما صرح به نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" صبري صيدم، خطاب الرئيس محمود عباس الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمستجدات السياسية، إضافة إلى نتائج الحوار الوطني الذي تقوده الجزائر.كما تشتمل قضايا النقاش على الوضع الداخلي والتطورات الميدانية والمؤتمر العام الثامن للحركة.