شؤون فلسطينية

الكيلة تبحث مع سفير الأردن سبل التعاون في المجال الصحي

الكيلة تبحث مع سفير الأردن سبل التعاون في المجال الصحي
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
بحثت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى فلسطين عصام البدور، سبل التعاون وتعزيز الدعم بين البلدين في المجال الصحي.

وأكدت الوزيرة الكيلة على عمق ومتانة العلاقة بين فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية في كافة المجالات، وخاصة الصحية، وأثنت على الجهود المبذولة من الأردن في دعم القطاع الصحي الفلسطيني.

بدوره، قال السفير البدور: "المملكة الأردنية الهاشمية داعمة لفلسطين، ونحن نعمل على تعزيز أفق التعاون بين البلدين في المجال الصحي، ونشيد بجهود وزارة الصحة الفلسطينية في تطوير المنظومة الصحية الفلسطينية وتطوير جودة الخدمات المقدمة لأهلنا في فلسطين".

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