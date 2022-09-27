قيادي "بالشعبية": المعركة مفتوحة مع الاحتلال وهذا هو المطلوب من أبناء شعبنا













خاص دنيا الوطن - شيماء عيدقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر مزهر، إن "العدو الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة القوة ولغة المواجهة لذلك هذه الفعالية تنطلق من موقع ملكة، الموقع الذي سقط فيه الشهداء والجرحى والذي صمد فيه شعبنا الفلسطيني وتمسك بثوابته في المقدمة منها حق العودة".وأضاف في حديث خاص لـ"دنيا الوطن"، أن الشعب "جاء اليوم من هذه المنطقة من مسافات محدودة مما يسمى بالسلك الزائل للتأكيد على أنه موحد في مختلف الساحات بالضفة وغزة والقدس والداخل المحتل، ولن يقبل لهذا العدو بأن يصل إلى ما يسمى بالتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك".وشدّد على أننا "أمام معركة مفتوحة ومطلوب من جماهير الشعب الفلسطيني المزيد من عمليات الطعن والدهس والاشتباك المباشر مع جنود العدو والمستوطنين في كافة محاور التماس من أجل وضع حد لهذه السياسات العدوانية لنستمر معا وسويا في نضالنا وكفاحنا حتى زوال وكنس الاحتلال".وأكد على أن "كل الخيارات مفتوحة، والمقاومة والشعب لهم بالمرصاد، ونقول لشعبنا مطلوب من الجميع أن يكون على أهبة الاستعداد وفي الميدان من أجل مواجهة هذا العدو المجرم وسياساته الظالمة".