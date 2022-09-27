دولي

روسيا تنظر في ضم أراض جديدة إليها

روسيا تنظر في ضم أراض جديدة إليها
رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو
رام الله - دنيا الوطن
من المحتمل أن ينظر مجلس الاتحاد الروسي خلال الاجتماع المقبل المقرر في 4 أكتوبر في ضم جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في حالة كانت نتيجة الاستفتاءات إيجابية.

وقالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفينكو: "سنحترم إرادة سكان مقاطعة جمهوريتي دونيتسك الشعبية ولوغانسك الشعبية ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون. وإذا كانت هناك مثل هذه الإرادة من جانبهم، فسوف ندعمها بالطبع".

وأضافت: "في الوقت الحالي، لا أرى ضرورة لعقد أي اجتماعات غير مقررة. أعتقد أننا مستعدون للنظر في هذه القضية في 4 أكتوبر".

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