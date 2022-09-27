التربية تكرّم الفرق الفائزة في ملتقى "مبرمجي المستقبل"

رام الله - دنيا الوطنكرّمت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، الفرق التي مثلت فلسطين في ملتقى مبرمجي المستقبل؛ الذي نظم في العاصمة الأردنية، وتوج بحصول فرق فلسطين على مراكز متقدمة في تلك المسابقة العربية في نسختها الحادية عشرة.جاء ذلك بحضور وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، الوكيلين المساعدين أيوب عليان، ود. محمد عواد، ومدير عام التقنيات والمصادر بسام نعيم، وأسرة الإدارة العامة للتقنيات والمصادر.وأكد وزير التربية خلال استضافته الطلبة أن الوزارة فخورة بما حققه الطلبة وأنها ستدعم أي مشاركة من شأنها إبراز إبداعات طلبة فلسطين ومواهبهم ، مجددا التزام الوزارة بتعزيز منحى "ستيم"، وكافة المجالات ذات العلاقة بالعلوم والتكنولوجيا جنبا إلى جنب مع مجالات الإبداع الأخرى.وعبر عورتاني عن فخره بهذه الكوكبة المبدعة من الطلبة، مباركا لهم ولذويهم هذا الفوز، مؤكداً أهمية توفير مساحة كافية للطلبة لتنمية مهاراتهم وإبداعاتهم.وخلال التكريم استعرض الطلبة طبيعية مشاركتهم في المسابقة وكيفية حل المسائل المطروحة، وتم تكريمهم من الوزارة.