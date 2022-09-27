شؤون فلسطينية

"هيئة المطاعم" توقع بروتوكول تعاون مشترك مع النقابة المهنية للسياحيين المصرية

"هيئة المطاعم" توقع بروتوكول تعاون مشترك مع النقابة المهنية للسياحيين المصرية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
وقعت الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية، بروتوكول تعاون مشترك وشراكة استراتيجية مع النقابة المهنية للسياحيين بجمهورية مصر العربية.

ويستهدف هذا البروتوكول العمل على تبادل الخبرات العلمية في التدريب والتثقيف في مجال التعليم الفندقي والسياحي وفقاً للمعايير الدولية والأساليب العالمية والتي تعمل على تدريب العمالة الوافدة على أعلى مستوى من نظم التدريب والمتخصصين، بالإضافة الى نشر وتبادل الثقافات والحضارات الأخرى بين الشعوب العربية وتوطيد العلاقات الخارجية.

ووقع البروتوكول ممثلاً عن الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية ايمان عواد نائب رئيس مجلس الإدارة وعن نقابة المهنيين السياحيين وقع المهندس حمدي عز، الخبير السياحي ونقيب السياحيين بمصر.

وجرى التوقيع بحضور محمد المصري الخبير الفندقي والسياحي وعضو الهيئة العليا للمطاعم السياحية بالنقابة المهنية للسياحيين بمصر، وياسر ايوب رئيس اللجنة العليا للفنادق بالنقابة المهنية للسياحيين بمصر، وهدي رفعت عضو الهيئة العليا الاستشارية والمشرف العام على قطاع السياحة الداخلية بالنقابة المهنية للسياحيين بمصر، والعميد هشام امين الخبير الأمني، وفارس حسني امين عام نقابة السياحيين مصر.

وتنص اتفاقية التعاون المشترك على تقديم نقابة السياحيين في مصر خدمات التدريب والتطوير والاستشارات للمؤسسات السياحية الفلسطينية والعاملين فيها، على ان تكون كافة الخدمات والتدريبات والاستشارات عبر شبكة المراكز المتعاونة والشريكة للنقابة المهنية للسياحة في مصر .

وأوضحت الاتفاقية أن عمليات التدريب والتطوير للكوادر الفلسطينية ستتم في المنشآت السياحية، المطاعم والفنادق المصرية عبر تسهيل إجراءات التدريب من قبل نقابة السياحيين المصرية.

كما وتوضح الاتفاقية بان نقابة السياحيين بمصر، ستتولى اجراء الترتيبات اللازمة لدخول المتدربين من قطاع غزة الى جمهورية مصر العربية من خلال التنسيق مع الجهات الرسمية المصرية المختصة.

وأكدت الاتفاقية بإقرار نقابة السياحيين المصرية بان الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية هي الممثل الوحيد للقطاع السياحي في قطاع غزة، على ان يتبادل الطرفان المعلومات والخبرات بما يحقق نمو القطاع السياحي في غزة ويرفع من قدراته التدريبية والخبرات العاملة وتطوير منشآته.

ومن الجدير ذكره بأن المتدربين سيحصلوا بعد إتمام التدريب على شهادة معتمدة من قبل وزارة السياحة المصرية ونقابة المهنيين السياحيين.

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