قطر تدين بشدة اقتحام الاحتلال ومستوطنين المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأدانت قطر وبشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي وعدد من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، واعتبرته انتهاكاً للقانون الدولي واستفزازاً لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.وحذرت وزارة الخارجية القطرية من أن تؤدي المحاولات الإسرائيلية الممنهجة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى إلى تفجر الأوضاع، كما حثت المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني.وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.