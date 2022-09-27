وزير الداخلية: نقترب من التوصل لنقاط إيجابية حول المصالحات المجتمعية في نابلس وجنين

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الداخلية زياد هب الريح، مساء اليوم الثلاثاء، قرب التوصل لنقاط إيجابية بخصوص المصالحات المجتمعية في نابلس وجنين لتعزيز السلم الأهلي.جاء ذلك خلال كلمته في ورشة العمل التي تنظمها سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، بالشراكة مع شركة كهرباء محافظة القدس، ممثلاً عن الرئيس محمود عباسوقال وزير الداخلية، إننا "على موعد مع نقاط إيجابية في نابلس وجنين من اجل تسجيل نقاط لها علاقة بالمصالحة المجتمعية المؤثرة والمهمة والتي بالتأكيد ستصف في خانة تعززي السلم الأهلي".وأكد أن "الدعوة مفتوحة لكل مكونات المجتمع لكي يكونوا عناصر فاعلين في تعزيز السلم الأهلي ومنع التعديات على أي مستوى من المستويات".