الهيئة الوطنية تدعو لاستمرار الزحف والرباط في الأقصى

رام الله - دنيا الوطندعت الهيئة الوطنية لإسناد الداخل إلى استمرار الزّحف والاحتشاد والرّباط في المسجد الأقصى المبارك.وحيت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء، المرابطين المدافعين عن الأقصى، كما وشدت على أياديهم في مواجهة اقتحامات المستوطنين واعتداءات جنود الاحتلال.وقالت: "تتمنى الهيئة الشفاء العاجل للجرحى وعلى رأسهم الحاج الجريح أبوبكر الشيمي الذي اعتدت عليه شرطة الاحتلال وهو يرابط على بوابات المسجد الأقصى، والحرية للمعتقلين".وأضافت: "إن الشعب الفلسطيني في ذكرى "هبة القدس والأقصى" يتوحد حول قضيته المركزية في الداخل وفي كافة أماكن تواجده".