جائزة مفتاح العودة لأفضل فيلم يتحدث عن الإنسانية باسم الراحل حسن شراب

رام الله - دنيا الوطنقررت إدارة مهرجان العودة السينمائي الدولي فى دورتها السابعة إطلاق جائزة مفتاح العودة لأفضل فيلم يتحدث عن الإنسانية باسم الدكتور الراحل حسن شراب , رحمه الله عليه لما قدم هذا المناضل الفلسطيني من أعمال إنسانية على مدى عقود من حياته.وأكد المخرج السينمائي سعود مهنا رئيس المهرجان بأن إدارة المهرجان قامت بإطلاق الجائزة تقديراً للأعمال الإنسانية التي قام بها الراحلواليكم نبذة عن أعماله التي أشاد بها الجميعحصل على درجة الماجستير في العلوم الصيدلانية من جامعة فينا في النمسا أواخر ستينيات القرن الماضي, وعاد الى ارض الوطن ليقوم بواجبه الوطني لخدمة أبناء شعبه اللذين كانوا بحاجة ماسة الى صيادلة تاركا الشركات التجارية والصناعية والزراعية الكبرى التي كان شريكاً فيها مع إخوته وذلك ليؤدي رسالته المهنية كموظف في الإدارة الصحية في عهد الاحتلال واستمر في ذلك لأكثر من عشر سنوات حتى استقال من العمل بسبب خلاف بينه وبين ضابط ركن الصحة في حينه على عدم توفير الأدوية للمواطنين في قطاع غزة في وقفة تحدي مع ضابط ركن الصحة في حينه قام بتأسيس أول مستودع مركزي للأدوية لتوفير احتياجات المرضى من الأدوية الحديثة والمطورة من ناحية والحفاظ على الأمن الدوائي من ناحية أخرى, استكمالاً لرسالته المهنية.ومن خلاله أصبح يساهم ويدعم كافة الصيادلة في فتح صيدليات في كافة مناطق قطاع غزة, وقدم في ذلك تضحيات كبيرةكما شارك الدكتور الراحل حسن شراب وساهم في العديد من الأنشطة الطوعية والخدمية التي تركت بصمات واضحة من اجل الانسان الفلسطيني.إضافة الى ذلك كان للراحل مساهمات كبيرة في تأسيس العديد من المراكز الصحية والمستوصفات المنتشرة في قطاع غزة وشغل العديد من المناصب الإدارية للعديد من المؤسسات المهنية والجمعيات الخيرية والاقتصادية والمالية خلال فترة حياته ونذكر منها الاتي :رئيساً للهيئة الإدارية للجمعية العربية الطبية الفلسطينية والتي كانت تمثل نقابة الأطباء والصيادلة في قطاع غزة.كان من مؤسسي الجمعية الطبية العربية وكان رئيساً لها لعدة دورات متتالية منتخباً وقاد من خلالها الاضراب الكبير للأطباء في العام 1982 والذي كان أحد ارهاصات الانتفاضة الأولى عام 1987 .كان عضواً في المجلس الوطني الفلسطينينائباً للمجلس الصحي الفلسطيني التابع للهلال الأحمر الفلسطينيعضو مجلس إدارة ومن مؤسسي جمعية أصدقاء المريض الخيريةكما كان رئيس مجلس إدرة ومؤسس مستودع أدوية غزة المركزي والذي يعتبر أول مستودع لتوزيع الأدوية في قطاع غزةعضو مؤسس ورئيس مجلس إدارة معامل الشرق الأوسط لصناعة الادوية ومستحضرات التجميل.عضو في اول مجلس إدارة منتخب للغرفة التجارية الفلسطينية، وحائز على أعلى الأصوات.عضو في مجلس إدارة بنك فلسطين المحدود.