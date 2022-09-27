"التنمية" بغزة تعلن موعد صرف الدفعة النقدية الأولى للأطفال المتضررين من أزمات قطاع غزة





وقالت الوزارة: "تستهدف ببرنامجها 4300 طفلاً ينتمون لـ 1.160 من الأسر الفقيرة والمهمشة المسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة والتي تضررت بفعل التصعيد العدواني الإسرائيلي على قطاع غزة في أيار/ مايو 2021".



وصرح الشريكان أنه بإمكان الأسر المستفيدة من المساعدة النقدية استلامها من خلال نقاط توزيع التابعة لمؤسسة بال باي (Pal Pay) بدءاً من اليوم الثلاثاء لاستلام المساعدات.





كما أهاب الشريكان بأرباب الأسر المستفيدة إحضار الهوية الشخصية والرمز المكون من سبع خانات رقمية الذي سيتم تزويدهم به مسبقاً من خلال رسائل نصية تصلهم من منظمة (يونيسيف) على هواتفهم.



وأكد الطرفان أن البرنامج مهم للتخفيف من تأثير الأزمة كونه سيمكن الأطفال ضمن الأسر الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة من تلبية احتياجاتهم الأساسية.



وتقدم وزير التنمية د. أحمد مجدلاني بجزيل الشكر للاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية ولمنظمة (يونيسيف) في دولة فلسطين على دورهم في هذا المشروع وعلى دعمهم للشعب الفلسطيني.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة (يونيسيف) في فلسطين عن البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج المساعدة النقدية للأطفال في قطاع غزة بتمويل من الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية والتي تشمل خمس دفعات شهرية.