"المقاومة الشعبية": شعبنا اليوم يقود ذروة معركته في اسقاط المخططات الصهيوأمريكية الهادفة لتهويد فلسطين

قال الناطق الرسمي باسم حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، خالد الأزبط، إن "استمرار اقتحامات المسجد الأقصى المبارك من قبل المغتصبين الصهاينة بحماية الجيش والشرطة الصهيونية يمثل تحدياً كبيراً للأمة العربية والإسلامية وترسيخ للحرب الدينية والعقائدية التي يمارسها العدو ومغتصبيه عبر خزعبلاتهم وما أعلن عنه ضمن برامج الاقتحام القائمة".



وتابع أن "رهان العدو الصهيوني على عمليات التطبيع مع بعض الدول العربية والإسلامية لتنفيذ مخططاته الشيطانية ضد الأقصى والمقدسات لا يمكن أن تمرر على شعبنا مهما كلف من ثمن".



وأضاف: "شعبنا اليوم يقود ذروة معركته في اسقاط المخططات الصهيوأمريكية الهادفة لتهويد فلسطين والقدس عبر صموده في بقائه على أرضه وثباته في احتضان مشروع المقاومة بكافة أشكالها وأن تنامي العمل المقاوم في الضفة والداخل المحتل هو خير دليل على ذلك".



وقال إن "قوى المقاومة في فلسطين، قد شكلوا وحدة في الكلمة والموقف وأقاموا بذلك جداراً وسداً منيعاً يفشل عليه كل المؤامرات الرامية لاستمرار أمن الاحتلال على أرضنا فلا مكان له ولمغتصبيه المجرمين على أرض فلسطين أو على أي شبر من أرض أمتنا العربية والإسلامية".



وتابع أننا "نتوجه بالتحية لكل المرابطين والمرابطات داخل المسجد الأقصى المبارك وخارجه ونؤكد لهم أن شعبهم ومقاومته جاهزون لكل الخيارات حماية للقدس والاقصى".



ووجّه تحية "للأسرى المجاهدين داخل سجون الاحتلال الذين في كل لحظة يخوضون معركة الكرامة والتحدي في وجه السجان وتحية لذويهم الصابرين على مر السنين من أجل فلسطين ونقول لهم أن موعد الحرية قريب بإذن الله لأن هذا عهد المقاومة مع الله أولا ثم معكم".



ودعا "الأمة العربية والإسلامية شعوباً وأنظمة لإعلان النفير والنصرة بكافة الأشكال دعماً للقدس وأهلها الذين يتصدون للاقتحامات الصهيونية وجرائم العدو الذي يشن حربا شرسة عليهم وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية بفلسطين".







رام الله - دنيا الوطن