المعتقلون الإداريون المضربون عن الطعام يقاطعون محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة

رام الله - دنيا الوطنأعلن المعتقلون الإداريون المضربون عن الطعام، وعددهم 30 معتقًلا، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيليّ بدرجاتها المختلفة، وذلك في سياق نضالهم ضد جريمة الاعتقال الإداريّ.وتأتي هذه الخطوة، في ظل استمرار محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة في ممارسة دورها التاريخي المتمثل في ترسيخ هذه السياسة، تُنفّذ ما يصدر عن جهاز مخابرات الاحتلال (شاباك).وكان 30 معتقًلا إداريًا أعلنوا يوم أمس إضرابهم المفتوح عن الطعام، كصرخة في وجه جريمة الاعتقال الإداريّ المستمرة بحقهم.