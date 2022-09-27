صور: ممثلاً عن الرئيس عباس.. الحمد لله يشارك بجنازة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي



















رام الله - دنيا الوطنشارك أ.د. رامي الحمدالله، رئيس الوزراء السابق، ممثلا عن الرئيس محمود عباس، اليوم الثلاثاء، في جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق "شينزو ابي" في طوكيو.ونقل الحمدالله بالنيابة عن الرئيس عباس، التعازي إلى رئيس الوزراء الياباني، كاشيدا فوميئو وأرملة رئيس الوزراء السابق الراحل، مشيدا بالدور الكبير الذي لعبه في تطوير العلاقات الفلسطينية اليابانية وإنجازاته على صعيد اليابان والعالم.وحضر الجنازة العديد من الشخصيات الدولية البارزة.