النائب قرعاوي يدعو لإسناد المرابطين وإيقاف التغول التهويدي على الأقصى





















رام الله - دنيا الوطندعا القيادي في حركة حماس، فتحي قرعاوي لإسناد المرابطين في "الأقصى"، وإيقاف التغول التهويدي فيه، لاسيما بعد تواصل اقتحامات المستوطنين، منذ صباح اليوم.وقال النائب القرعاوي، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء:" إن قضية القدس والأقصى باتت قضية مركزية للشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية.وأكد أن السماح للمستوطنين باقتحام الأقصى صباح اليوم والنفخ في البوق، هو نوع من التغول الصهيوني الإسرائيلي على الأقصى ومدينة القدس وأهلها.وتابع: "هذا التغول يدل على أن قضية الأقصى الآن باتت قضية مركزية للشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، والاحتلال يرفض ذلك ويحاول تغييره سعيا منه لأن تصبح القدس قضية إسرائيلية".ونبه إلى أن حكومة الاحتلال أعطت الموافقة بطريقة غير مباشرة على الاقتحامات، وظهر ذلك في عدم اكتراث الحكومة وجيش الاحتلال بما يقوم فيه المستوطنون من عمليات اقتحام للأقصى لأعداد كبيرة صباح اليوم، وقمع المرابطين.وحيّا النائب قرعاوي المرابطين في الأقصى الذين تصدوا صباح اليوم لاقتحامات المستوطنين، وتعرضوا للاعتداء والقمع من قبل قوات الاحتلال. ودعا النائب القرعاوي الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، للرباط والحشد والتواجد في الأقصى، ورفع التكبيرات في وجه المستوطنين وقوات الاحتلال.