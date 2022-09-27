شؤون فلسطينية

خريشة: القدس هي قلب الصراع وجوهره الذي يحدد مصير المنطقة

خريشة: القدس هي قلب الصراع وجوهره الذي يحدد مصير المنطقة
حسن خريشة
رام الله - دنيا الوطن
قال النائب حسن خريشة إن "القدس هي قلب الصرع وجوهره وتحدد مصير المنطقة".

وشدد خريشة على أن "القدس ستبقى عربية إسلامية ولن تكون لغير الفلسطينيين".

وأشاد بالمرابطين الذين يتصدون لجرائم الاحتلال ومستوطنيه في باحات المسجد الأقصى.

واقتحمت مجموعات من المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، الأقصى في اليوم الثاني لما يسمى "رأس السنة العبرية"، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

واحتشد العشرات من المرابطين والمرابطات داخل الأقصى، وصدحوا بالتكبيرات، وأدوا صلاة الضحى، فيما تحصن بعض الشبان داخل المصلى القبلي وألقوا "المفرقعات" وأصدروا أصواتًا مختلفة لإرباك المستوطنين وقوات الاحتلال.

واعتدت قوات الاحتلال على المرابطات والنساء في المسجد الأقصى، ومنعتهن من الجلوس على إحدى مصاطبه، واعتقلت عددًا من الشبان.

وشهد المسجد الأقصى، أمس، اقتحام مئات المستوطنين تزامنا مع ما يسمى "رأس السنة العبرية"، وسط تصدي المرابطين والمرابطات داخل المسجد وعلى أبوابه وفي محيطه لاقتحامات المستوطنين، أصيب خلالها عدد منهم واعتقل آخرون.

وتتواصل الدعوات لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك، للتصدي لاقتحامات المستوطنين ومواجهة مخططات الاحتلال.

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