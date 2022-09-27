العالول: العلاقات الفلسطينية الأردنية متينة ومحصنة





وأكد العالول أن العلاقة متينة ومحصنة، على رغبة وقرار القيادة الفلسطينية بتعزيز وتطوير هذه العلاقات بما يخدم الشعبين ومصالحهم.



من جانبه اكد السفير البدور على حرص المملكة الأردنية الهاشمية على مصالح الشعب الفلسطيني ووقوف المملكة الدائم الى جانب الشعب الفلسطيني حتى تحقيق كامل أهدافه الوطنية المتعلقة بالحرية والاستقلال، ومؤكدا على رفض واستنكار ومتابعة المملكة لما يتعرض له المسجد الأقصى خصوصا والمقدسات المسيحية والإسلامية عموما من اعتداءات من قبل الاحتلال حكومة واستيطان.



رام الله - دنيا الوطنالتقى محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح السفير عصام البدور سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين، في مكتبه برام الله صباح اليوم.وقد تباحث العالول مع ضيفه بآخر التطورات على الساحة الفلسطينية والإقليمية، مؤكدا على عمق العلاقات الرسمية والشعبية ما بين الشعبين الفلسطيني والأردني.