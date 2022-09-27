تمديد توقيف المطارد اشتية لتمكين النيابة العامة من استكمال التحقيق معه





ورفضت المحكمة البت في الطعن المقدم من الدفاع بعدم الاختصاص المكاني.





وكانت المؤسسة الأمنية في الضفة الغربية، أشارت يوم الثلاثاء الماضي، إلى أن قرار التحفظ على المواطنيْن مصعب اشتية وعميد طبيلة جاء لأسباب ودواعي موجودة لدى المؤسسة الأمنية، سيتم الإفصاح عنها لاحقاً.

وأضافت على لسان المتحدث باسمها، طلال دويكات، أن المذكورين لم ولن يتعرضا لأي مساس بهما وسمح لمؤسسات حقوق الإنسان بزيارتهما فوراً".





واعتقلت الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية في الضفة الغربية، المواطنين المطارد من قبل سلطات الاحتلال، مصعب اشتية، بالإضافة إلى المواطن طبيلة، وذلك يوم الثلاثاء الماضي، في حادثة أدت إلى حدوث مواجهات عنيفة بين عناصر الأجهزة الأمنية ومسلحين فلسطينيين.

رام الله - دنيا الوطنقررت محكمة الصلح، اليوم الثلاثاء، تمديد توقيف المطارد مصعب اشتية، لتمكين النيابة العامة من استكمال التحقيق معه بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص.