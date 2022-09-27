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محاصيلها الزراعية في خطر.. إسرائيل تشكو من "البرص المصري"

محاصيلها الزراعية في خطر.. إسرائيل تشكو من "البرص المصري"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية، إن هناك تهديداً حقيقياً يشكله ظهور "البرص المصري" في جنوب أراضي عام 48.

ونشرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، بياناً للهيئة مؤكدة أنه من الأنواع العدوانية، حيث إنه يتبول على الأطعمة في المنازل ما يهدد صحة الإنسان، ويشكل خطرا على المحاصيل الزراعية، موجهة بسرعة التخلص منه وعدم وصوله لمناطق أخرى.

من جهته، قال د. سعيد عمارة، أمين لجنة مبيدات الآفات في معهد وقاية النباتات، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في مصر، إن البرص المصري "مسالم وغير مؤذٍ، ولا يشكل أي خطر على المحاصيل الزراعية". 

ونقل موقع (القاهرة 24) عن عمارة قوله: إن جميع أنواع الأبراص غير مؤذية للبيئة على الإطلاق، كما أنه يتخلص من الحشرات الضارة عن طريق تغذيته عليها. 

وأوضح أمين لجنة مبيدات الآفات في معهد وقاية النباتات، أن بعض الأنواع من الزواحف تشكل ضررا في تواجدها داخل المنازل حيث إنها تنفث في الأطعمة. 

وأشار عمار إلى أن الحشرات المضرة والتي تشكل خطرا على المحاصيل الزراعية مثل الجراد وبعض الأنواع الأخرى، لافتا إلى النحل هو الحشرة الصديقة للبيئة حيث إنه يلقح المحاصيل الزيتية.

وأكد أمين لجنة مبيدات الآفات في معهد وقاية النباتات، أن إنتاج مصر من النحل ارتفع بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، وهذا انعكس بالإيجاب على زراعة القطن بشكل خاص.

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