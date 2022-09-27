شاهد.. قيادي بالديمقراطية: اقتحام الأقصى لعبٌ بالنار ولن نقبل بخطوات التقسيم الزماني والمكاني





وأكمل: "حكومة لبيد تحاول أن تشعل الحرائق في المنطقة ولكن شعبنا الفلسطيني لن يرضخ لكل هذه المحاولات الصهيونية".



وأشار إلى أن "الاحتلال الصهيوني مسؤول عن كل حالة التصعيد التي تجري وقوى المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي، ومتاح أمامها أن تتصدى لكل هذا العدوان بكل أشكال المقاومة المتاحة لأن الاحتلال الصهيوني يتمادى بشكل كبير وخاصة في ظل الأعياد الإسرائيلية وفي ظل حملة الانتخابات والتسابق على صندوق الاقتراع للإثبات للشارع الإسرائيلي من هو أكثر يمينية باتجاه الشعب الفلسطيني".







خاص دنيا الوطن - شيماء عيدأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، محمود خلف، أن الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك لعب بالنار. لافتًا إلى أن "حكومة لبيد تحاول إشعال الحرائق في كل مكان، وأن الاقتحامات المستمرة من أجل فرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى المبارك لن تمر".وقال خلف إن "شعبنا الفلسطيني يتصدى لكل هذه العنجهية الصهيونية بصدوره العارية، ولن نقبل أي خطوات تتعلق بالتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك".وتابع في حديث خاص لـ"دنيا الوطن"، أثناء المهرجان الخطابي الذي عقدته فصائل العمل الوطني والإسلامي، أمس الإثنين، أنه "مطلوب من المجتمع الدولي سرعة التدخل من أجل لجم السياسة الإسرائيلية ووضع حد لهذه العنجهية التي تتجاوز كل الحدود وكل الأعراف وكل القوانين الدولية".