شؤون فلسطينية

"الديمقراطية": لبيد يبدأ حملته الانتخابية في مدن الضفة وبلداتها ومخيماتها

"الديمقراطية": لبيد يبدأ حملته الانتخابية في مدن الضفة وبلداتها ومخيماتها
توضيحية
وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التصعيد الإسرائيلي على يد حكومة لابيد الانتقالية، بأنها الوجه الآخر لحملته الانتخابية في معركة الكنيست القادمة، يهدف منها إعادة تقديم نفسه إلى الرأي العام أكثر تصلباً ودموية، وتطرفاً من بنيامين نتنياهو، بعد أن أوضحت استطلاعات الرأي باحتمالات فوز الأخير بالأغلبية البرلمانية والتسيد على كرسي رئاسة الحكومة.

وأضافت الجبهة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنها "ليست هي المرة الأولى التي يلجأ فيها قادة العدو الإسرائيلي إلى الاستثمار الهمجي بدماء شعبنا وحريته واستقراره، في معاركهم السياسية والانتخابية، مستفيدين من حالة الانقسام في الصف الوطني، ومن قيود اتفاق أوسلو لسلطة الحكم الإداري الذاتي، وجلوسها في مقعد المتفرج، دون خطوة عملية واحدة توفر الحد الأدنى من الحماية لشعبنا وأملاكه ومصالحه في مواجهة العدوان الإسرائيلي".

ودعت الجبهة إلى خطوات عملية تقطع الطريق على سياسات العدوان الإسرائيلي، وسياسة المتاجرة المجانية بالدم الفلسطيني، ومغادرة اتفاق أوسلو، والتحرر من قيوده، والانتقال إلى مربع سياسي جديد، يقوم على المواجهة الوطنية الشاملة، وتوفير عناصر الصمود لشعبنا في مقاومته الناهضة في أنحاء الضفة الفلسطينية في القلب منها القدس.

وأكدت الجبهة ختاماً، أن إطلاق النداءات والصرخات المجانية إلى العالم، واستجداء الدعم الدولي إن لم يقترن بالقوة الميدانية والفاعلة ضد الاحتلال، وضد قطعان المستوطنين وعصاباتهم المسلحة، سيبقى عاجزاً عن ترجمة حقيقة مشاعر شعبنا وقناعاته وإرادته الوطنية.

أخبار ذات صلة

تعديل ساعات عمل معبر الكرامة الإثنين المقبل

تعديل ساعات عمل معبر الكرامة الإثنين المقبل

وزير الأوقاف يعلن أسماء شركات الحج والعمرة المؤهلة للعمل هذا الموسم

وزير الأوقاف يعلن أسماء شركات الحج والعمرة المؤهلة للعمل هذا الموسم

فيديو.. حماس: لن نقف مكتوفي الأيدي وعدوان الاحتلال على الأقصى صاعق تفجير للأوضاع

فيديو.. حماس: لن نقف مكتوفي الأيدي وعدوان الاحتلال على الأقصى صاعق تفجير للأوضاع

فصائل المقاومة بغزة: المقاومة على أهبة الاستعداد لتقوم بواجبها بتلبية نداء القدس والأقصى

فصائل المقاومة بغزة: المقاومة على أهبة الاستعداد لتقوم بواجبها بتلبية نداء القدس والأقصى

أبو مويس يشارك في الملتقى العربي الدولي الرابع للمسؤولية المجتمعية للجامعات العربية

أبو مويس يشارك في الملتقى العربي الدولي الرابع للمسؤولية المجتمعية للجامعات العربية

&#34;التعليم العالي&#34; تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع تشيلي

"التعليم العالي" تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع تشيلي

&#34;محميات فلسطين&#34;: علينا إعادة التفكير في مفهوم السياحة

"محميات فلسطين": علينا إعادة التفكير في مفهوم السياحة

المرور: تسع حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

المرور: تسع حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34;: لبيد يبدأ حملته الانتخابية في مدن الضفة وبلداتها ومخيماتها

"الديمقراطية": لبيد يبدأ حملته الانتخابية في مدن الضفة وبلداتها ومخيماتها

أبو مويس يشارك في الملتقى العربي الدولي الرابع للمسؤولية المجتمعية للجامعات العربية

أبو مويس يشارك في الملتقى العربي الدولي الرابع للمسؤولية المجتمعية للجامعات العربية

&#34;التعليم العالي&#34; تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع تشيلي

"التعليم العالي" تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع تشيلي

&#34;محميات فلسطين&#34;: علينا إعادة التفكير في مفهوم السياحة

"محميات فلسطين": علينا إعادة التفكير في مفهوم السياحة

المرور: تسع حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

المرور: تسع حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

البرلمان العربي يستنكر اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين على المسجد الأقصى

البرلمان العربي يستنكر اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين على المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تستهدف المزارعين شرق خانيونس

قوات الاحتلال تستهدف المزارعين شرق خانيونس

القبض على المشتبه فيه بارتكاب جريمة قتل نقيب شمال غرب القدس

القبض على المشتبه فيه بارتكاب جريمة قتل نقيب شمال غرب القدس

منوعات

فنان مصري شهير يعلن اعتزاله للفن بشكل رسمي

فنان مصري شهير يعلن اعتزاله للفن بشكل رسمي

لهذا السبب الخطير.. أحمد حلمي يضطر للظهور في بث مباشر من داخل غرفته

لهذا السبب الخطير.. أحمد حلمي يضطر للظهور في بث مباشر من داخل غرفته

شاهد: مقطع فيديو مسرب من حفل زفاف سعد لمجرد

شاهد: مقطع فيديو مسرب من حفل زفاف سعد لمجرد

شاهد: عفاف شعيب تهاجم جمهورها &#34; اتقوا الله فيا&#34;.. ما السبب؟

شاهد: عفاف شعيب تهاجم جمهورها " اتقوا الله فيا".. ما السبب؟

بعد سوريا.. دولة شهيرة تكذب محمد رمضان وتضعه في موقف محرج

بعد سوريا.. دولة شهيرة تكذب محمد رمضان وتضعه في موقف محرج

شاهد: تامر حسني يصدم جمهوره بطريقة تجاهله لأزمة طلاقه

شاهد: تامر حسني يصدم جمهوره بطريقة تجاهله لأزمة طلاقه

ما حقيقة وفاة نادين الراسي بعد شقيقها جورج؟

ما حقيقة وفاة نادين الراسي بعد شقيقها جورج؟

شاهد: ابنة محمد رمضان الكبرى تخطف الأنظار بجمالها وأنوثتها

شاهد: ابنة محمد رمضان الكبرى تخطف الأنظار بجمالها وأنوثتها

شاهد: اعترافات جريئة وصريحة لياسمين صبري تثير الجدل

شاهد: اعترافات جريئة وصريحة لياسمين صبري تثير الجدل

شاهد: فنانة تونسية تهدد نادية الجندي بمحاكمتها في القضاء

شاهد: فنانة تونسية تهدد نادية الجندي بمحاكمتها في القضاء

عربي

شركة إسرائيلية تزود المغرب بطائرات استطلاع متقدّمة للمراقبة والدفاع‬

شركة إسرائيلية تزود المغرب بطائرات استطلاع متقدّمة للمراقبة والدفاع‬

سوريا: ارتفاع أعداد الوفيات بالكوليرا إلى 29 شخصاً

سوريا: ارتفاع أعداد الوفيات بالكوليرا إلى 29 شخصاً

رئيس مجلس النواب العراقي يقدم استقالته

رئيس مجلس النواب العراقي يقدم استقالته

ليبيا.. اشتباكات دامية غرب طرابلس

ليبيا.. اشتباكات دامية غرب طرابلس