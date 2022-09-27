دولي

السويد والدنمارك في حالة طوارئ بعد تسرب للغاز في "نورد ستريم 1"

السويد والدنمارك في حالة طوارئ بعد تسرب للغاز في "نورد ستريم 1"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بعد وقت قصير من اكتشاف تسريب في مشروع "نورد ستريم 2" القريب، أصدرت الإدارة البحرية في السويد، تنبيهاً بخصوص حدوث تسريبين في خط أنابيب "نورد ستريم 1" في المياه السويدية والدنماركية، وذلك.

ونقلت وكالة (رويترز) عن متحدث باسم الإدارة، قوله: "هناك تسريبان في "نورد ستريم 1"، أحدهما في المنطقة الاقتصادية السويدية والآخر في المنطقة الاقتصادية الدنماركية. إنهما قريبان جداً من بعضهما البعض"، وفق ما نقل موقع قناة (الشرق).

وقال المتحدث: إن التسريبين يقعان إلى الشمال الشرقي من جزيرة بورنهولم الدنماركية. ولم يتضح على الفور السبب وراء حدوث التسريبين.

وطالبت السلطات الدنماركية، الاثنين، السفن بالابتعاد عن دائرة نصف قطرها 5 أميال بحرية جنوب شرق بورنهولم بعد تسرب غاز من خط أنابيب "نورد ستريم 2" المملوك لروسيا في بحر البلطيق.

وقال وزير الطاقة الدنماركي، دان يورنسون، الثلاثاء، إن السلطات طلبت رفع مستوى التأهب في قطاع الطاقة والغاز بعد حوادث التسريب الثلاث في خطي أنابيب "نورد ستريم 1و2".

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