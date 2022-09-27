وزير الأوقاف يعلن أسماء شركات الحج والعمرة المؤهلة للعمل هذا الموسم









1 الحرم للسياحة والحج والعمرة القدس 2 دار السلام للسياحة القدس 3 مشاعر للحج والعمرة القدس 4 الصحابة للحج والعمرة القدس 5 الكونكورد للحج والعمرة والسياحة القدس 6 ابو الحلاوة للسياحة والحج والعمرة رام الله 7 الفرقان للحج والعمرة رام الله 8 خالد مطير للحج والعمرة رام الله 9 الرفاعي للسياحة والسفر والحج والعمرة رام الله 10 الاعتكاف للسياحة والسفر والحج والعمرة رام الله 11 الرحيق للسياحة والسفر والحج والعمرة رام الله 12 المجد للسياحة والسفر رام الله 13 ايمن هويدي وشركاه للسياحة والسفر والحج والعمرة رام الله 14 ربحي جاد الله وشركاه للحج والعمرة رام الله 15 العنقاء للحج والعمرة والسياحة والسفر رام الله 16 البيان للحج والعمرة والسياحة والسفر رام الله 17 الاحسان للحج والعمرة رام الله 18 الراية للحج والعمرة رام الله 19 اجياد للحج والعمرة نابلس 20 المسرى للحج والعمرة والسياحة والسفر نابلس 21 المنصور للحج والعمرة نابلس 22 ريتاج المدينة للحج والعمرة نابلس 23 حطين للسياحة والحج والعمرة نابلس 24 مؤسسة الروضه للحج والعمرة نابلس 25 نسائم الرحمة للحج والعمرة نابلس 26 بالكوم سمارت للحج والعمرة نابلس 27 الريان للحج والعمرة نابلس 28 اليونس للسياحة والسفر والحج والعمرة نابلس 29 اراك للحج والعمرة نابلس 30 الزيتونة للحج والعمرة نابلس 31 الحمد للحج والعمرة نابلس 32 الطواف للحج والعمرة نابلس 33 نبراس للحج والعمرة نابلس 34 امداد للحج والعمرة نابلس 35 ركن الاصالة للحج والعمرة فرع نابلس 36 المعراج للحج والعمرة فرع نابلس 37 اراماس للحج والعمرة فرع نابلس 38 ذات النطاقين للحج والعمرة سلفيت 39 عشاق المصطفى للحج والعمرة سلفيت 40 الغيث للسياحة والسفر والحج والعمرة جنين 41 البيت العتيق للحج والعمرة جنين 42 المحمل الشريف للحج والعمرة جنين 43 القسم الجديد المساهمة الخصوصية جنين 44 ركن الاصالة للحج والعمرة فرع جنين 45 الصفا والمرة للحج والعمرة فرع جنين 46 الرباط للحج والعمرة فرع جنين 47 السفير للسياحة فرع جنين 48 سكاي مون للحج والعمرة الخليل 49 السعودية للحج والعمرة الخليل 50 الكرام للسياحة والسفر والحج والعمرة الخليل 51 ركن الاصاله للسياحة والسفر والحج والعمرة الخليل 52 مسار الحديثة للاستثمار والتجارة الخليل 53 بلوستار للسياحة والسفر الخليل 54 الملكية للحج والعمرة الخليل 55 ارماس للحج والعمرة الخليل 56 الياقوت للحج والعمرة الخليل 57 القطرية للحج والعمرة الخليل 58 رواد البيت للحج والعمرة الخليل 59 الانس للسياحة والسفر والحج والعمرة الخليل 60 السلام للسياحة والسفر الخليل 61 باكس ترافيل للسياحة والسفر الخليل 62 مكتب تكسي الاصدقاء للحج والعمرة الخليل 63 نهى حسونة وشركائها للحج والعمرة الخليل 64 السرايا للحج والعمرة فرع الخليل 65 بدر البدور للحج والعمرة حلحول 66 الغيداء للحج والعمرة بيت امر 67 الصخرة الذهبية للحج والعمرة دورا 68 جوهرة الصخرة للحج والعمرة دورا 69 السرايا للحج والعمرة يطا 70 مودة للحج والعمرة والسياحة والسفر يطا 71 حسن ورأفت ابو صبحة للسياحة والحج والعمرة يطا 72 الهدار للحج والعمرة يطا 73 المعراج للحج والعمرة يطا 74 الجياوي للحج والعمرة والسياحة والسفر اذنا 75 مكة للحج والعمرة بيت لحم 76 تبوك للحج والعمرة بيت لحم 77 رواحل للحج والعمرة بيت لحم 78 بيست وي للسياحة والسفر والحج والعمرة بيت لحم 79 الصفا والمروة للحج والعمرة طولكرم 80 الصالحون للحج والعمرة والسياحه والسفر طولكرم 81 الطنيب للحج والعمرة طولكرم 82 انوار الارض لخدمات الحج والعمرة طولكرم 83 اسطنبول للسياحة 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أسماء الشركات فيما يلي:

رام الله - دنيا الوطنأعلن حاتم البكري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الثلاثاء، عن أسماء شركات الحج والعمرة في المحافظات الشمالية والجنوبية المرخصة والمؤهلة للعمل في مجال الحج والعمرة لموسم 1444هـ - 2023/2022م.وأوضح البكري أن عدد شركات الحج والعمرة المؤهلة والمرخصة في المحافظات الشمالية 91 شركة، وفي المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) 70 شركة.ودعا كافة المواطنين إلى عدم التعامل إلا مع الشركات المرخصة والمؤهلة وذلك حفاظا على حقوقهم و منعا للاستغلال من أصحاب الشركات الوهمية.وقال البكري: إن "الإدارة العامة للحج والعمرة بالوزارة تفتح أبوابها أمام كافة الأخوة المواطنين لتقديم أي إقتراح أو شكوى، وأن الوزارة لن تتردد في محاسبة الشركات التي لا تلتزم بالقوانين المعمول بها".وأكد البكري أن الوزارة وضعت الضوابط واللوائح التنظيمية لعمل شركات الحج والعمرة وأن إجراءات الوزارة بهذا الخصوص تحكمها مصلحة المواطن ومصلحة عمل الشركات مما يضمن توفير وتقديم الخدمة الأفضل للمواطنين.وأشار إلى أن وزارة الأوقاف تعمل دوماً بالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية الخارجية وعلى رأسها وزارة الحج السعودية، وسفارات وقنصليات المملكة العربية السعودية، في كل من عمان والقاهرة.