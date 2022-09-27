شؤون فلسطينية

فيديو.. حماس: لن نقف مكتوفي الأيدي وعدوان الاحتلال على الأقصى صاعق تفجير للأوضاع

فيديو.. حماس: لن نقف مكتوفي الأيدي وعدوان الاحتلال على الأقصى صاعق تفجير للأوضاع
المهرجان الخطابي للفصائل الفلسطيني
خاص دنيا الوطن - شيماء عيد
قال القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، إننا "لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء الاستهداف الممنهج للقدس والأقصى ولن نسمح بتغيير قواعد الاشتباك ولا معادلة غزة القدس أو معادلة غزة الضفة والأسرى".

وتابع في حديث خاص لـ"دنيا الوطن"، أثناء المهرجان الخطابي الذي عقدته فصائل العمل الوطني والإسلامي أننا"هنا شعب واحد وأرض فلسطينية واحدة وعلى الاحتلال أن يُوقف عدوانه عن قدسنا وأقصانا".

ولفت رضوان إلى أنه "ستكون العديد من الفعاليات خلال الأسبوع الحالي والقادم من أجل توصيل رسائل واضحة للكيان الصهيوني بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء استهداف ممنهج للقدس والأقصى".

وأردف القول: "نحن هنا على أرض ملكة حيث التّماس المباشر مع أراضي الـ48 لنؤكد على وحدة الشعب والقضية في مواجهة الاحتلال دفاعاً عن القدس والأقصى الذي يتعرض للتهويد الممنهج من قبل الاحتلال الصهيوني".

وزاد: "ولنوجّه رسالة تحذيرية للكيان الصهيوني من مغبة استمرار هذا العدوان والتهويد الممنهج للقدس والأقصى، ونقول للاحتلال المسجد الأقصى خط أحمر دونه أرواحنا ودماؤنا". 

كما ودعا رضوان "الأمة العربية والإسلامية إلى دعم صمود وثبات أهلنا المقدسين كما ندعو المطبعين إلى العودة عن خطيئتهم وضرورة دعم صمود وثبات شعبنا الفلسطيني".

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم حركة (حماس)، حازم قاسم، أنه "في حال أصر الاحتلال على عدوانه وواصل هذه الهجمات بهذه الطريقة سيكون هناك تصعيد حقيقي في كل ساحات تواجد شعبنا الفلسطيني".

وقال إن "هناك في الضفة مقاومة مستعرة حقيقة وفي المسجد الأقصى هناك حالة من الرباط الكبيرة وفي غزة هنا المقاومة تتابع وحاضرة ونقوم بجزء من هذه الفعاليات الكبيرة".

وتابع أنه "إذا تمادى الاحتلال في غيّه بالعدوان بالتأكيد سنكون أمام تصعيد حقيقي وقلنا لكل الأطراف أن عبث الاحتلال وعدوانه بهذه الطريقة هو صاعق تفجير حقيقي للأوضاع".

وأكمل إننا "اليوم نقيم هذا المهرجان الذي يحمل رسالة مركزية على حدود قطاع غزة، أن معركة الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وهويته الفلسطينية العربية الإسلامية هي معركة مفتوحة في كل الساحات أمام كل الأدوات".

وشدد على أن "قطاع غزة كما الضفة كما القدس وأيضًا كما الداخل المحتل منخرطون في معركة الدفاع عن هوية المسجد الأقصى خاصة في ظل التصاعد الخطير للعدوان على المسجد الأقصى وهويته بسبب الأعياد اليهودية والدخول بزي الكهنة والأزياء والصلوات التلمودية ونفخ الأبواق".

وختم قاسم القول أن "الرسالة المركزية من هذا المهرجان بأننا نراقب ونتابع كل هذا الذي يجري في القدس والمسجد الأقصى المبارك وسنواصل نضالنا المشروع ودعمنا وإسنادنا لكل هذه الأفعال وحالة الرباط الموجودة بالمسجد الأقصى المبارك".


 


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