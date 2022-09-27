فصائل المقاومة بغزة: المقاومة على أهبة الاستعداد لتقوم بواجبها بتلبية نداء القدس والأقصى

وأضافت في مؤتمر صحفي عقدته في مدينة غزة، أن "على السلطة التحرك في مختلف الاتجاهات لنصرة الأقصى، فلا يعقل أن يمعن الاحتلال في عدوانه وتبقى صامتة في تعاونها الأمني وعلاقتها بالاحتلال"، وفق تعبير الفصائل.





ودعت فصائل المقاومة، كافة مكونات الأمة لتحمل مسؤولياتها في نصرة الأقصى المبارك والدفاع عنه بكل السبل والوسائل وعلى أنظمة التطبيع وقف جريمتها التي تشجع الاحتلال بتصعيد عدوانه على شعبنا وأقصانا.