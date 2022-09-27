فصائل المقاومة بغزة: المقاومة على أهبة الاستعداد لتقوم بواجبها بتلبية نداء القدس والأقصى
قالت فصائل المقاومة الفلسطينية، بغزة، اليوم الثلاثاء، إن "المقاومة على أهبة الاستعداد لتقوم بواجبها ودورها ولن تتأخر ولو للحظة في تلبية نداء القدس والمسجد الأقصى".
وأضافت في مؤتمر صحفي عقدته في مدينة غزة، أن "على السلطة التحرك في مختلف الاتجاهات لنصرة الأقصى، فلا يعقل أن يمعن الاحتلال في عدوانه وتبقى صامتة في تعاونها الأمني وعلاقتها بالاحتلال"، وفق تعبير الفصائل.
ودعت فصائل المقاومة، كافة مكونات الأمة لتحمل مسؤولياتها في نصرة الأقصى المبارك والدفاع عنه بكل السبل والوسائل وعلى أنظمة التطبيع وقف جريمتها التي تشجع الاحتلال بتصعيد عدوانه على شعبنا وأقصانا.
ووجهت فصائل المقاومة التحية لأسرانا الابطال في سجون الاحتلال، مؤكدة أن "المقاومة تضع قضيتهم على أوليات العمل المقاوم".
وقالت: "ندعم كل خطوة أو مبادرة في إطار المصالحة الفلسطينية في إنهاء الانقسام، ونثمن جهود الاخوة في مصر الشقيقة ونبارك جهود الجزائر الحالية وسنبذل كل الجهود وصولا لنجاح الوحدة الوطنية".
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